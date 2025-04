Opération Bangui - Promesses vaccinales en Afrique néocoloniale

Cette enquête fait la lumière sur un chapitre méconnu de l’histoire du sida dans les années 1980 et 1990: la recherche menée en République centrafricaine par des scientifiques venus de France et des États-Unis qui croyaient être sur le point de trouver un vaccin. Dans le rôle des ressources vivantes, une cohorte de militaires locaux, et dans celui des bénéficiaires, les puissances postcoloniales. Ces travaux secrets avaient un nom de code: opération Bangui.

Par le récit vivant d’une affaire exceptionnelle, ce livre révèle un mode d’accaparement des richesses: l’extractivisme biomédical. En plaçant les processus de valorisation des corps et des vies au cœur de sa réflexion, Pierre-Marie David plaide ici pour une restitution historique, matérielle et politique de la part africaine dans la recherche scientifique et médicale, étape essentielle d’une nécessaire décolonisation de la santé mondiale.