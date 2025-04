Phase 1 : Imposer des taxes douanières - Phase 2 : ? - Phase 3 : Profit (MoA)

Phase 1 : Imposer des taxes - Phase 2 : ? - Phase 3 : Profit Article originel : Phase 1: Impose Tariffs - Phase 2: ? - Phase 3: Profit Moon of Alabama, 22.04.25

L’administration Trump semble penser la même chose :

1. Imposer des tarifs, 2. ..., 3. Profit

Il y avait déjà des difficultés lors de la mise en œuvre de la phase 1.

La phase 2 semble créer des problèmes encore plus graves :

Charles Gasparino @CGasparino - 16:42 UTC 21 avril 2025

RUPTURE : Les négociateurs japonais se plaignent que le problème avec les négociations commerciales avec la Maison Blanche, ce qui retarde les progrès concrets et un accord réel, c’est que les États-Unis continuent de changer leur demande en termes de ce qu’ils veulent exactement, a déclaré un directeur général des finances qui s’adresse régulièrement aux responsables de pays. Peut-être que c’est une tactique de négociation. Mais l’absence de progrès dans les transactions annoncées publiquement déprime le dollar, fait grimper les rendements obligataires et conduit à une fuite vers l’or et maintenant vers le Bitcoin. Développement

---

Gregg Carlstrom @glcarlstrom - 17:38 UTC 21 avril 2025

Pas seulement le Japon. Tous les diplomates que j’ai interrogés au sujet des tarifs douaniers au Moyen-Orient ont raconté une histoire similaire : ils ne savent pas comment s’engager avec l’administration Trump parce que chacun fait des demandes différentes

Aussi, nous sommes vraiment en difficulté si le Bitcoin devient maintenant un "envol vers la qualité"