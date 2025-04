Rassemblement en solidarité des journalistes à Gaza : la plupart des télévisions font l’impasse (Acrimed)

Rassemblement en solidarité des journalistes à Gaza : la plupart des télévisions font l’impasse

Par Pauline Perrenot

Acrimed, 17.04.25

Silence dans les 20h, silence des quatre principales chaînes d’information en continu. Saluons l’énorme mobilisation des directions de Franceinfo, BFM-TV, LCI et CNews pour couvrir en direct le rassemblement des journalistes en soutien de leurs confrères et consœurs tués par l’armée israélienne à Gaza, organisé le 16 avril place de la Bastille à Paris, à partir de 18h :

« Die-in », multiples prises de parole de la part de syndicats, associations et journalistes… Rien de cette mobilisation de plus d’une heure et demie n’aura percé, en direct, les écrans des quatre principales chaînes d’information en continu. Seules TV5Monde et France 24 s’y sont intéressées, accordant une fenêtre à leurs reporters sur place et, dans le cas de France 24, un court plateau consacré ensuite aux journalistes palestiniens.

Les SDJ et les rédactions de Franceinfo, BFM-TV et LCI avaient beau être signataires de l’appel ayant initié cette manifestation, leurs directions avaient de toute évidence d’autres priorités éditoriales. « Révélations sur les enfants "cachés" de Musk » (LCI) ; « Droits du foot : plus de match à la télé ? » (Franceinfo) ; « Dette : une mauvaise gestion des finances publiques » (CNews) ; « Censure : Bayrou passera-t-il l’été ? » (BFM-TV) ; « Déficit : "Il faut travailler plus" (F. Bayrou) » (LCI) ; « Les écologistes : un frein à la réindustrialisation ? » (Franceinfo) ; « Palmade : un justiciable pas comme les autres ? » (BFM-TV) ; « La leçon de Safran aux écolos » (LCI) ; « Plutôt cassoulet que couscous ? » (CNews)… Au milieu des « prisons attaquées » et de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, les chefferies médiatiques donnent ici un sens aigu de leurs préoccupations sur le fond, mais aussi des dispositifs qu’elles privilégient sur la forme : au détriment de reportages en direct, des plateaux de commentaire… à n’en plus finir.

Ne cherchez pas une image en direct du rassemblement : il n’y en aura aucune. Rien non plus aux 20h de TF1 et France 2, dont les SDJ étaient également parties prenantes de l’appel, lequel rappelait pourtant un bilan accablant : « près de 200 professionnels des médias palestiniens » tués par l’armée israélienne, soit, « dans l’histoire de [la] profession, tous conflits confondus, […] une hécatombe d’une magnitude jamais vue ». Mais il y avait là encore plus urgent : « L’agneau, une viande qui a toujours la cote ! », « Castors : attention aux dégâts ! », « Dans les coulisses des entraînements de la police » du côté de TF1, et, pour France 2, « Assurances auto : à chaque région son tarif » ou encore « Paris : quand les touristes sont pris pour des pigeons ». Circulez…