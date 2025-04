“Soutien du terrorisme” : pourquoi le Mali accuse l’Algérie et la met dans le même sac que la France (Vidéo)

“Soutien du terrorisme” : pourquoi le Mali accuse l’Algérie

Le Media, 14.04.25



C’est une crise ouverte qui a commencé avec la destruction d’un drone malien par l’armée algérienne dans la région frontalière de Tinzaoutène. Un drone de fabrication turque qui aurait pénétré la frontière algérienne sur deux kilomètres selon Alger, ce que dément fermement Bamako. De fait, les débris se sont retrouvés sur le territoire malien. En guise de solidarité avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel ont rappelé leurs ambassadeurs en Algérie. Et la guerre des nerfs n’en finit pas. Côté algérien, on stigmatise plus que jamais le gouvernement de transition militaire malien. Et côté malien, on met désormais la France et l’Algérie dans le même sac. Jusqu’où ira cette course folle vers la belligérance ? Et surtout comment l’expliquer ? Pour en avoir le coeur net, Théophile Kouamouo a fait appel à Seidik Abba, journaliste, écrivain et chercheur, rédacteur en chef du journal en ligne mondafrique.com.