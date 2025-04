Tout indique que les travailleurs humanitaires palestiniens ont été exécutés à bout portant par l’armée israélienne (WSWS)

Bien qu'il ait précisé qu'il était difficile de tirer des conclusions définitives en raison de l'état de décomposition, il ne fait aucun doute que les travailleurs humanitaires sont tombés dans une embuscade et qu'ils ont été tués par exécution, compte tenu des autres éléments de preuve et du fait que le régime sioniste prend délibérément et constamment pour cible les équipes médicales et de secours palestiniennes.

L'une des observations est que les balles visaient la tête d'une personne, une autre, le cœur et une troisième personne avait reçu six ou sept balles dans le torse.

L'analyse préliminaire suggère qu'ils ont été exécutés, et non pas à distance, car les blessures par balle étaient précises et intentionnelles.

On sait depuis le 30 mars au moins, lorsque les restes des travailleurs humanitaires ont été retrouvés dans une fosse commune, que leurs cadavres et leurs ambulances ont été rassemblés, enterrés puis écrasés par des bulldozers de l'armée israélienne afin de dissimuler ce qui s'est passé sur la scène du crime.

Comme ils l'ont fait tout au long des 18 mois de génocide à Gaza, au cours desquels plus de 50 000 Palestiniens ont été tués, l’armée israélienne a inventé le mensonge selon lequel leurs troupes ont tiré sur des véhicules banalisés la nuit, les soupçonnant de transporter des militants du Hamas et du Djihad islamique.

L'examen des corps des employés du Croissant-Rouge palestinien, de la Défense civile palestinienne et de l'ONU par un médecin légiste ainsi qu'une vidéo trouvée sur le portable de l'un des membres de l'équipe d'ambulance et de secours établissent que les 15 travailleurs humanitaires ont été tués par les forces israéliennes à bout portant.

Video appears to contradict Israel's account in troops' killing of 15 Palestinian medics / Une vidéo semble contredire le récit d’Israël sur l’assassinat de 15 médecins palestiniens par des soldats israéliens

La vidéo de sept minutes publiée par le Croissant-Rouge palestinien montre que des ambulances clairement identifiées et des travailleurs humanitaires portant des équipements réfléchissants ont été la cible de tirs à bout portant alors qu'ils sortaient de leur véhicule pour aider un autre véhicule d'urgence sur le bord de la route. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par sa géolocalisation.

Filmée depuis l'intérieur avant d'un véhicule en mouvement, elle montre un convoi d'ambulances et un camion de pompiers, phares et gyrophares allumés, roulant vers le sud sur une route au nord de Rafah au petit matin. Les premiers rayons de soleil sont visibles tandis que les oiseaux du matin gazouillent.

Le New York Times décrit la scène au moment où le travailleur humanitaire, qui enregistre la vidéo, sort de son véhicule :

Dans la vidéo, on voit et on entend une pluie de coups de feu qui s'abat sur le convoi. La caméra tremble, la vidéo s'éteint. Mais l'audio continue pendant cinq minutes, et le bruit des tirs ne s'arrête pas. Un homme dit en arabe que des Israéliens sont présents. L'ambulancier qui filme est entendu sur la vidéo en train de réciter, encore et encore, la « shahada », ou déclaration de foi musulmane, que les gens récitent lorsqu'ils sont confrontés à la mort. On entend l'ambulancier dire : « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mahomet est son messager. » Il demande pardon à Dieu et dit qu'il sait qu'il va mourir. « Pardonne-moi, mère. C'est la voie que j'ai choisie : aider les gens », dit-il. Il ajoute : « Allahu akbar » (Dieu est grand). En arrière-plan, on entend un vacarme de voix de travailleurs humanitaires désemparés et de soldats qui crient des ordres en hébreu. On ne sait pas exactement ce qu'ils disent.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, l'auxiliaire médical qui a filmé la vidéo a été retrouvé dans le charnier avec une balle dans la tête. L'agence n'a pas révélé son nom car il a des parents vivant à Gaza qui s'inquiètent des représailles israéliennes, a déclaré un diplomate des Nations unies.

Le New York Times a également analysé la zone où le convoi s'arrête dans la vidéo qui a été capturée sur une image satellite quelques heures plus tard. Le reportage du Times indique :

À ce moment-là, les cinq ambulances et le camion de pompiers avaient été déplacés de la route et regroupés. Deux jours plus tard, une nouvelle image satellite de la zone montrait que les véhicules avaient apparemment été enterrés. À côté de la terre remuée, on peut voir trois bulldozers militaires israéliens et une pelleteuse. En outre, les bulldozers ont érigé des barrières de terre sur la route dans les deux directions à partir du charnier. Un membre du Croissant-Rouge palestinien est toujours porté disparu, et Israël n'a pas dit s'il était détenu ou s'il avait été tué, a déclaré le Dr Khatib.

Selon CNN, qui a également analysé des images vidéo satellite de la scène à partir du 23 mars, publiées pour la première fois par Al Jazeera Arabic, des véhicules militaires israéliens entourent un groupe de cinq ambulances du Croissant-Rouge palestinien et de la défense civile. Une autre image satellite datée du 25 mars montre un char israélien, une pelleteuse et d'autres véhicules militaires au même endroit. À l'endroit où se trouvaient les ambulances, on peut voir des restes de véhicules dépassant du sol remué.

Alors que de nouveaux détails sur le massacre des travailleurs humanitaires palestiniens apparaissaient, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se sont poursuivies et ont fait au moins 32 morts, dont plus d'une dizaine de femmes et d'enfants, au cours de la nuit de dimanche à lundi. Un obus a touché une tente et une maison à Khan Younis, tuant cinq hommes, cinq femmes et cinq enfants, selon l'hôpital Nasser. Une journaliste figure parmi les victimes.

Les tirs d'obus ont également tué au moins quatre personnes dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les corps de sept personnes, dont un enfant et trois femmes, sont arrivés à l'hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, selon un journaliste de l'Associated Press. Et une frappe dans la ville de Gaza a touché des personnes faisant la queue devant une boulangerie et a tué au moins six personnes, dont trois enfants, selon la défense civile palestinienne.

Avec le soutien du président américain Trump, Israël a mis fin à son cessez-le-feu de courte durée et a repris de plus belle l'offensive aérienne et terrestre à Gaza, en menant des frappes, en saisissant des territoires et en bloquant l'importation de nourriture, de carburant et d'aide humanitaire désespérément nécessaires dans le cadre de son opération de nettoyage ethnique.

Le premier ministre israélien fasciste Benjamin Netanyahou a déclaré lundi qu'il rencontrerait Donald Trump une deuxième fois pour discuter de l'assaut sur Gaza. L'attaque continue de susciter l'indignation publique dans le pays, et les droits de douane de 17 % que les États-Unis ont imposés à Israël la semaine dernière exacerbent la crise politique au sein de l'État sioniste.

(Article paru en anglais le 7 avril 2025)