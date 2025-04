Trump semble cibler les étudiants musulmans et « non blancs » en vue de leur déportation

Article originel : Trump Appears to Be Targeting Muslim and “Non-White” Students for Deportation

Par Jonah Valdez

The Intercept, 08.04.25





Les étudiants des pays à majorité musulmane, ainsi que de l’Asie et de l’Afrique se voient retirer leur visa avec peu ou pas d’explication... Lire la suite