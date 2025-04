'Un autre jour, un autre camouflage,' déclare un groupe israélien de défense des droits humains alors que l'armée israélienne publie un rapport sur l’assassinat de secouristes (Common Dreams)

'Un autre jour, un autre camouflage,' déclare un groupe de défense des droits humains alors que l'armée israélienne publie un rapport sur l’assassinat de secouristes

Article originel : 'Another Day, Another Cover-Up,' Rights Group Says as IDF Releases Report on Medics' Killing

Common Dreams, 21.04.25

"Ce rapport ne tente même pas de s’engager avec la vérité", a déclaré le groupe israélien Breaking the Silence.

Des membres du Croissant-Rouge palestinien et d’autres services d’urgence prient pour les corps de leurs compagnons secouristes tués une semaine plus tôt par les forces israéliennes, lors d’un cortège funèbre à l’hôpital Nasser de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza le 31 mars 2025. (Photo : Eyad Baba/AFP via Getty Images)

Le rapport des Forces de défense israéliennes (FDI ou armée israélienne) sur l’assassinat de 15 ambulanciers paramédicaux à Gaza le mois dernier était "sûr d’entraîner une augmentation des demandes pour une enquête indépendante", a déclaré un journaliste de Sky News qui a récemment publié un compte rendu détaillé de l’incident que les experts et les défenseurs ont qualifié de crime de guerre potentiel.

Les FDI ont déclaré qu’elles avaient constaté "plusieurs défaillances professionnelles, des manquements aux ordres et un manquement à l’obligation de rapporter pleinement l’incident" qui s’est produit le 23 mars, lorsque les troupes israéliennes ont ouvert le feu sur un convoi de véhicules comprenant des ambulances, tuant les 15 sauveteurs. Mais les fonctionnaires ont affirmé qu’il n’y avait "aucune tentative de dissimuler l’événement" et le rapport suggérait le renvoi d’un commandant adjoint pour avoir fourni un "rapport inexact" et la réprimande d’un commandant devrait satisfaire le tollé international sur l’incident, Après quoi, les responsables des Nations unies et du Croissant-Rouge palestinien ont découvert que les corps des médecins et secouristes avaient été enterrés dans une fosse commune peu profonde.

"Est-ce censé être une blague ?" a déclaré l’écrivain et poète palestinien Mosab Abu Toha après que les FDI aient annoncé que les commandants seraient renvoyés et réprimandés. "Comment est-ce censé aider les enfants et les familles de ces médecins ? ... Ces criminels de guerre devraient être arrêtés et remis à la [Cour pénale internationale] pour un traitement légal." Le rapport de l’armée israélienne a constaté que six des 15 Palestiniens tués "ont été identifiés dans un examen rétrospectif comme des terroristes du Hamas", mais n’a pas produit de preuves à l’appui de la demande; Sky News, qui a publié son enquête vendredi, n’a pas non plus trouvé de preuves. Le rapport affirmait également que l’armée avait décidé de « rassembler et couvrir les corps pour éviter d’autres dommages et dégager les véhicules de la route en prévision de l’évacuation des civils », ce qui expliquait les cadavres enterrés et les ambulances.

Comme l’a rapporté Common Dreams plus tôt ce mois-ci, l’affirmation de l’armée israélienne selon laquelle les soldats "n’ont pas attaqué au hasard" le convoi mais ont plutôt tiré sur des "terroristes" présumés dans des "véhicules suspects" a été réfutée par la preuve vidéo provenant du téléphone de l’un des médecins qui a été trouvé dans la fosse commune, soit Refaat Radwan. La vidéo montrait un convoi d’ambulances et de camions de pompiers clairement marqués, avec des phares et des feux clignotants allumés – ce qui contredit l’affirmation de l’armée selon laquelle les véhicules roulaient avec leurs feux éteints. Malgré la preuve vidéo, le rapport de l’armée israélienne (FDI) a déclaré qu’il n’y avait "aucune preuve pour soutenir les allégations d’exécution" et a accusé ceux qui ont fait de telles accusations de "calomnies sanglantes." Le rapport de Sky News publié vendredi a révélé que l’affirmation d’Israël selon laquelle les médecins n’ont pas été tués à courte distance était fausse et que l’analyse par des experts de la vidéo du téléphone portable de Radwan avait déterminé que des tirs avaient été tirés à une distance de 12 mètres

L’analyste de la politique étasuno-palestinienne Yousef Munayyer a déclaré que dans le cas du meurtre des médecins et ambulanciers, "les preuves vidéos ont exposé les mensonges [de l’armée israélienne] pour pouvoir les passer sous silence." Israël est capable d’attaquer à plusieurs reprises des civils et des travailleurs humanitaires et de prétendre que leurs morts ont été accidentelles, a suggéré Munayyer, parce que "les médias occidentaux sont prêts à croire comme un fait les récits israéliens initiaux sur les atrocités."

L'enquête israélienne a constaté des « échecs professionnels », a déclaré l’ancien directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth, mais les FDI « ne semblent pas avoir examiné les règles d’engagement, approuvées par des hauts fonctionnaires, qui permettent de tuer avant d’identifier clairement un combattant. » Le meurtre des ambulanciers paramédicaux a souligné l'"atmosphère d’impunité" à Gaza, a déclaré un analyste politique israélien. "Ce que nous savons, c’est que nous ne pouvons pas faire confiance aux [militaires] israéliens. Si le New York Times n’avait eu accès à cette vidéo, je ne pense pas que nous n'aurions pas su la vérité", a déclaré Akiva Eldar à Al Jazeera. "Ce serait un autre camouflage." L’avocat des droits de la personne Geoffrey Nice a déclaré à Al Jazeera que le rapport de l’armée israélienne "invite beaucoup de questions auxquelles il sera difficile, je présume, pour les [militaires israéliens] de répondre." « Par exemple, [il y a] la proposition que six de ces personnes étaient des membres du Hamas, probablement des membres du Hamas en service actif [militaire], et non des personnes qui auraient pu être associées au Hamas d’une certaine façon. Aucune preuve documentaire n’est identifiée [pour cela]", a-t-il déclaré au média. Breaking the Silence, un groupe composé de vétérans israéliens de l’armée israélienne qui s’élèvent contre l’occupation des territoires palestiniens par Israël, a déclaré que le rapport était "criblé de contradictions, de phrases vagues et de détails sélectifs."