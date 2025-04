Un rapport de l'Académie de médecine évoque l'origine artificielle de la Covid-19 et créé la polémique

De l’Origine du SARS-CoV-2 aux risques de zoonoses et de manipulations dangereuses de virus

Académie de médecine, 01.04.25



Résumé :

Cinq ans après le début de la pandémie de COVID-19, l’origine du virus SARSCoV-2 reste une énigme. L’hypothèse de l’origine naturelle est opposée à celle d’un virus manipulé dans un laboratoire à Wuhan en Chine, point de départ de la pandémie. Connaître l’histoire de la pandémie permet une analyse des risques. Les risques zoonotiques restent majeurs et persistent voire augmentent ; il est donc nécessaire d’établir des recommandations en matière de surveillance épidémiologique. Les risques liés aux manipulations génétiques de virus sont également croissant et il faut sensibiliser les chercheurs et les étudiants face à leurs responsabilités scientifiques et éthiques liées à la finalité de leurs travaux et face aux risques d’accidents/incidents de laboratoire. Le contexte actuel de développement technologique en biologie incluant l’IA peut induire de graves conséquences en l’absence de contrôle et de réflexion sur leurs impacts possibles, notamment sur en matière de biosécurité.