Au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, les dossiers de JFK viennent tout juste de sortir. Alors, quels sont ces documents ? D’où viennent-ils ? Que contiennent-ils ? Et, plus important encore, pourquoi nous les cachons-nous depuis plus de 60 ans ? James Corbett a les réponses dans cette édition approfondie du podcast (Source : James Corbett Report)