Un rapport d’enquête a placé le président équatorien Daniel Noboa au centre d’une vaste conspiration visant à transformer son gouvernement en laverie automatique pour les cartels de la drogue transnationaux. The Grayzone a parlé à Andres Duran, le journaliste qui a révélé l’histoire sensationnelle et qui a dû s’exiler pour sauver sa vie.

Par conséquent, cette trésorerie est drainée du système économique vers le monde souterrain. C’est comme essayer de garder un bol plein quand il a un trou; vous devez trouver un moyen de le rebrancher dans le système. Nos systèmes économiques et sociaux en dépendent, car pour le remplacer, l’impression de monnaie provoquerait une inflation et diluerait l’offre actuelle à un rythme alarmant.

Plus de 600 kilos de cocaïne liés à Noboa Trading S.A. ont été saisis entre 2020 et 2024, à destination de la Croatie et de l’Italie, mais personne n’a été tenu responsable. Ce n’est pas le chaos; c’est un système où l’argent des narcotrafiquants — des milliards de dollars étatsuniens — soutient un État trop fragile pour imprimer son propre argent.

L’Équateur vacille au bord d’un gouffre de la drogue, inondé de violence, et avec son économie dollarisée et ses ports stratégiques transformés en autoroute de la cocaïne à travers Guayaquil vers l’Europe et au-delà.

Les parallèles avec le scandale bancaire de 2008 de Wachovia sont frappants, car la fermeture de la banque risquait d’entraîner un effondrement économique après que « l’argent noir » a cessé de refluer et a provoqué une pénurie. L’austérité de l’Équateur, imposée depuis la dollarisation en 2000, reflète ceci : après des années de coupes profondes, les polices et les agences de contrôle impuissantes montrent un État paralysé, pas négligent et un empire économique et politique, aussi, « trop grand pour échouer ».

Dans sa « guerre contre les gangs », le président Noboa a soigneusement évité les cartels de Sinaloa, du CJNG et des Balkans. Est-il possible qu’il ait conclu une sorte de marché secret pour garder la drogue et l’argent en circulation pendant qu’il écrase la dissidence ?

L’assassinat en 2023 du croisé anti-corruption et candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio par le cartel connu sous le nom de Los Lobos, a clairement démontré le prix à payer pour défier les cartels. L’Equateur est maintenant gouverné par un ordre narco-politique où le cash prime sur la justice, et l’austérité garantit que l’état ne se défendra pas.

Les cartels exploitent des décennies de coupes budgétaires, faisant de l’Équateur un centre de blanchiment, ses veines dollarisées pompant la richesse des narcotrafiquants dans un système mondial qui en a désespérément besoin.

Andrés Durán, journaliste équatorien exilé après avoir dénoncé les liens de Noboa, a découvert un État complice de sa propre ruine.