Virginia Giuffre 'réduite au silence' (MoA)

Jeffrey Epstein était un agent israélien chargé de faire du chantage aux politiciens et aux hommes d’affaires étatsuniens en leur fournissant des filles mineures. Virginia Giuffre, alors âgée de 17 ans, était l’une de ces victimes.

Epstein a été emprisonné et, le 10 août 2019, il a été retrouvé mort dans sa cellule. J’ai écrit :

Epstein Suicidé

Sans surprise, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort, vraisemblablement par suicide, comme le prétendent les responsables :

Jeffrey Epstein, un financier multimillionnaire et trafiquant de sexe, est mort par suicide, selon deux sources policières. ...

Pas plus tard qu’hier, un tribunal a rendu public les 2 000 premières pages d’une affaire civile contre la femme d’Epstein, Ghislaine Maxwell:

[La victime d’Epstein, Virginia Roberts Giuffre], qui a eu 36 ans vendredi, nomme un certain nombre d’autres hommes en politique, dans le milieu universitaire et dans les affaires avec lesquels elle dit avoir été emmenée pour avoir des relations sexuelles. Dans une interview de 2017 avec le Miami Herald, Giuffre a déclaré qu’Epstein voulait qu’elle plaise à diverses personnes influentes pour qu’il puisse en apprendre davantage sur leurs appétits sexuels et les utiliser comme levier s’il le fallait.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe dans le dossier de la cour étayant ses comptes avec des hommes éminents, Giuffre a fourni un témoignage et des preuves pour corroborer ses allégations d’exploitation par les mains d’Epstein et Maxwell à travers des photographies, des journaux d’avion et même un dossier médical de l’hôpital presbytérien de New York où Giuffre a été emmené par Epstein après un épisode sexuel particulièrement abusif.