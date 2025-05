326 morts de faim, 300 fausses couches dans le blocus de 80 jours sur Gaza

Article originel : 326 deaths from hunger, 300 miscarriages in 80-day blockade on Gaza

Middle East Monitor, 21.05.25



Gaza a connu 326 morts causées par la faim et les pénuries de médicaments, ainsi que plus de 300 fausses couches, au cours d’un blocus complet de 80 jours imposé par l’occupation israélienne, selon des sources médicales dans la bande de Gaza... Lire la suite