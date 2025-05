Afrique du Sud. Ruth First, militante infatigable de la lutte contre l’apartheid

Afrique XXI,

Histoire · « Je me considère comme africaine et il n’y a aucune cause qui me tienne plus à cœur » : né en 1925, la journaliste, autrice, universitaire et militante révolutionnaire sud-africaine Ruth First a été assassinée par le régime d’apartheid le 17 août 1982 à Maputo. Le centenaire de sa naissance est l’occasion de redécouvrir le parcours de cette infatigable combattante... Lire la suite