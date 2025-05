Après avoir comparé "la population" de Gaza à un "cancer", Meyer Habib traite Rima Hassan de "petite pute antisémite" puis change pour "petite vermine antisémite"

Longtemps député des Français de l’étranger (apparenté UDI puis LR), sans poste officiel depuis la dissolution mais, toujours proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Meyer Habib continue d’occuper une large place sur les plateaux radio et télé quand il s’agit de la guerre à Gaza. Un rond de serviette - de préférence dans la bollosphère médiatique- qu’il tache ponctuellement de saillies qui dépassent largement la décence. Par exemple quand il a qualifié de « cancer » la population palestinienne, des propos qui lui valent une procédure pour « incitation à la haine» depuis l’été 2024.

Ce lundi 19 mai, l’homme d’affaires a franchi un nouveau cap, en décrivant l’eurodéputée LFI Rima Hassan comme une « petite pute antisémite» après qu’elle a critiqué le financement de l’Eurovision par Israël. Moins d’une minute plus tard, il s’est ravisé et a modifié sa publication. On peut désormais y lire « petite vermine antisémite». Un très léger rétropédalage qui n’a pas empêché la parlementaire de lui promettre une plainte pour injure.