Augmentation paradoxale du nombre de décès dus à la COVID-19 dans le monde avec la couverture vaccinale : estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (2020-2023)

Résumé

Contexte : De nombreux rapports sur l’impact de la vaccination sur les décès liés à la pandémie de la COVID-19 ont fait l’objet de projections alors que l’urgence mondiale se déroulait. Un nombre croissant d’enquêteurs indépendants ont attiré l’attention sur le caractère subjectif et les biais inhérents des modèles mathématiques utilisés pour de telles prévisions qui pourraient nuire à leur exactitude lorsque la mortalité excessive était la mesure de choix.

Objectif : Les décès COVID-19 ont été comparés entre les époques de pré-vaccination et de vaccination afin d’observer comment la vaccination a eu un impact sur la trajectoire mondiale des décès liés à la COVID-19 au cours de l’urgence pandémique.

Méthodes : Les cas, les décès et les taux de vaccination de COVID-19 dans la base de données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jusqu’au 07 juin 2023, les taux de mortalité par 1000 cas pour la période pré-vaccins (CFR1), ainsi que les cas en fonction de l’ère de vaccination (CFR2) ont été comparés pour toutes les régions de l’OMS, tandis que des tests de corrélation entre les changement en pourcentage des décès COVID-19 et des variables d'intérêt ont été examinés.

Résultats : les décès COVID-19 ont augmenté avec une couverture vaccinale allant de 43,3 % (Afrique) à 1275,0 % (Pacifique occidental). Les régions du Pacifique occidental (1,5 %) et de l’Afrique (3,8 %) ont contribué le moins aux décès cumulés avant la vaccination contre la COVID-19 à l’échelle mondiale, tandis que les régions des Amériques (49,9 %) et de l’Europe (27,6 %) avaient les chiffres les plus élevés. Les Amériques (39,8 %) et l’Europe (34,1 %) représentaient plus de 70 % des décès liés à la COVID-19 dans le monde malgré un taux élevé de vaccination, et l’augmentation en pourcentage de la mortalité liée à la COVID-19 et du pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans était significativement corrélée (0,48) en Afrique.

Conclusion : La mortalité COVID-19 a augmenté à l’époque de la vaccination, en particulier dans les régions où le taux de couverture vaccinale est plus élevé.