Betar : le groupe de haine d’extrême droite qui aide Trump à déporter les personnes critiquant Israël (MintPress News)

Un groupe d’extrême droite pro-Israël, qui a toujours soutenu le terrorisme et le génocide, travaille en étroite collaboration avec l’administration Trump pour préparer des dossiers sur les milliers de personnalités pro-Palestiniens qu’il veut expulser des États-Unis. Betar U.S. est connu pour avoir eu plusieurs réunions avec des hauts fonctionnaires du gouvernement et a revendiqué l’arrestation et la détention de Mahmoud Khalil, un leader des manifestations étudiantes contre le génocide qui ont commencé à l’Université Columbia l’an dernier... Lire la suite