‘C’est ce dont nous avons toujours eu peur’ : le DOGE construit un État de surveillance (New York Times)

‘C’est ce dont nous avons toujours eu peur’ : le DOGE construit un État de surveillance

Article originel : ‘This Is What We Were Always Scared of’: DOGE Is Building a Surveillance State

Par

New York Times, 1.05.25

Elon Musk prend peut-être du recul par rapport à ce qu’on appelle le ministère de l’efficacité gouvernementale, mais son héritage est déjà assuré. Le DOGE met en place un vaste système de surveillance interne pour l’administration Trump, ce que nous n’avons jamais vu aux États-Unis.

Le président Trump pourrait bientôt avoir les outils pour satisfaire ses nombreuses doléances en localisant rapidement des informations compromettantes sur ses opposants politiques ou toute personne qui l’agace simplement. L’administration a déjà déclaré qu’elle avait l’intention de fouiller les dossiers fiscaux pour trouver les adresses des immigrants sur lesquels elle enquête — un plan si moralement et juridiquement contesté qu’il a incité plusieurs hauts fonctionnaires de la R.I.R.S. à démissionner en signe de protestation. Certains travailleurs fédéraux se sont fait dire que DOGE utilise l’intelligence artificielle pour passer au crible leurs... Lire la suite