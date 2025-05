Ce que la plus grande acquisition d’une société de logiciels israélienne par Google nous dit sur la complicité de Big Tech dans le génocide (Mondoweiss.net)

Ce que la plus grande acquisition d’une société de logiciels israélienne par Google nous dit sur la complicité de Big Tech dans le génocide

Article originel : What Google’s largest-ever acquisition of an Israeli software company tells us about Big Tech’s complicity in genocide

Mondoweiss.net, 11.05.25





L’acquisition par Google de la société israélienne de logiciels, Wiz, pour 32 milliards de dollars montre combien la Silicon Valley est investie dans la technologie israélienne. Le problème est que presque toute la technologie israélienne est d’abord développée par une armée génocidaire...Lire la suite