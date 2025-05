Ce que nous dit l’acharnement médiatique contre LFI (Acrimed)

Acteurs centraux de la normalisation de l’extrême droite depuis plusieurs décennies, les médias dominants mènent parallèlement campagne contre la gauche sociale et politique qui assume des orientations de rupture avec les politiques de violence sociale, les entraves aux libertés publiques, les « évidences » sécuritaires, l’islamophobie ambiante et prend position contre le génocide en Palestine. Autant de lignes politiques inacceptables aux yeux de l’éditocratie, et qui valent aux organisations partisanes, syndicales et associatives qui les portent d’être disqualifiées comme représentant une gauche « irréaliste », « déraisonnable », « radicale », « extrême », « antirépublicaine » et désormais « antisémite ». Les cabales médiatiques massives et continues contre LFI démontrent que les conditions d’expression et d’existence de cette gauche dans le débat public sont plus entravées que jamais.

Loin d’être exhaustif – par souci de lisibilité, nous n’avons par exemple pas inclus les couvertures de puissants quotidiens tels que Le Figaro (sauf une), Les Échos ou Le Monde – ce paysage de Unes donne néanmoins un aperçu du climat ambiant : près de 90% d’entre elles (48) sont parues post janvier 2022, et même post octobre 2023 pour plus de la moitié (55%). Il faut en outre se représenter la force de frappe décuplée du paysage audiovisuel, déclinant jour après jour les mêmes mots d’ordre, sur tous les tons et jusqu’à l’acharnement, notamment dans le cas de l’eurodéputée Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon, ciblé depuis le début des années 2010. Ainsi la principale force de gauche partisane en France est-elle unanimement stigmatisée par les médias dominants – et une partie des indépendants –, comme ne l’est aucun autre parti dans le champ politique… et de (très) loin. Si LFI ne saurait être au-dessus de toute critique, qui peut prétendre qu’il n’en va pas là d’un dysfonctionnement démocratique de premier plan ?

Dernier épisode en date : la vaste promotion du livre La Meute signé Charlotte Belaïch (Libération) et Olivier Pérou (Le Monde), instantanément converti en « macro-événement » médiatique par la grâce d’une heureuse distinction parmi le millier d’essais qui paraissent chaque année [1]. L’effet de masse a amplifié la nuisance du journalisme politique : en l’absence de tout discernement, de tout sens des hiérarchies et parfois, de toute déontologie, les critiques légitimes s’enlisent sous les règlements de compte, les anecdotes insignifiantes, les « on dit », les partis pris et les calomnies. Comment prendre au sérieux des plateaux qui, dissertant joyeusement de ce livre, donnent par exemple à entendre sans la moindre contradiction que « les Insoumis sont des spécialistes de l’enfumage et du maquillage de l’antisémitisme » (Étienne Gernelle, BFM-TV, 6/05), que LFI est « une secte dont Jean-Luc Mélenchon est le gourou » (Alba Ventura, TF1, 6/05), que « même le Front national, même le Rassemblement national sont plus démocratiques que ne l’est La France insoumise »… puis que « Jean-Luc Mélenchon a contribué à dédiaboliser le Rassemblement national » (Jean-Michel Aphatie, « Quotidien », TMC, 6/05) ?



Il est également pour le moins grotesque de lire la co-autrice de La Meute, Charlotte Belaïch, déclarer dans Marianne (6/05) que « LFI est un mouvement dans lequel on parle assez peu de politique », avant de qualifier de vulgaires « répétiteurs » l’ensemble de ses militants et sympathisants – ceux-là mêmes que le journalisme dominant interdit de « stigmatiser » ou de « mépriser » lorsqu’il est question du RN. Venant en outre d’une éminente représentante du journalisme politique, maître d’œuvre en matière de dépolitisation, l’accusation ne manque décidément pas de sel. Elle fait pourtant des émules, comme à La Dépêche, où le directeur de l’information Lionel Laparade se moque de militants « dévots incapables de penser la politique par eux-mêmes, en dehors de la Bible programmatique. […] Ici, penser par soi-même, c’est déjà trahir. Insoumis dehors, soumis dedans. » (11/05)

Rien ne sera épargné. Jusqu’à cette émission de BFM-TV du 8 mai, au cours duquel le président d’honneur de la Licra [2] Alain Jakubowicz qualifie LFI de « mouvement fasciste », avant de déclarer : « Toutes proportions gardées, je vois un parallèle – je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais ce n’est pas grave – entre Mélenchon et Goebbels. » Une relativisation du nazisme doublée d’une injure infâmante qui, de fait, ne lui valut aucune remontrance en direct [3]. Et pour cause : loin de constituer un « dérapage », ces propos s’inscrivent pleinement dans le processus de banalisation/diabolisation précédemment décrit. Comment condamner ce qu’on a eu de cesse d’alimenter ? Comment les principaux acteurs de la sphère politico-médiatique peuvent-ils s’affranchir du logiciel orwellien qu’ils auront eux-mêmes inlassablement contribué à construire, dans lequel l’équation « LFI » = « antisémitisme » est devenue une « évidence » et l’extrême droite, lavée de tout soupçon ? Comment prétendre dénoncer des outrances quand ces dernières sont tolérées ad nauseam, depuis l’évocation des « nazis de gauche » (Thierry Keller, « C ce soir », 17/06/2024) et sa variante – « le nazisme est-il passé à l’extrême gauche ? » (CNews, 12/10/2023) –, jusqu’aux refrains incessants sur la « jean-marie-lepénisation » de Jean-Luc Mélenchon, repris en chœur par des éditorialistes politiques de Libération comme Jonathan Bouchet-Petersen, en décembre 2023, et son confrère Thomas Legrand : « Comment Jean-Luc Mélenchon s’est Jeanmarielepenisé ? » (Libération, 26/03) ?

Depuis notre premier article, publié la veille de la parution du livre, les médias poursuivent donc leur matraquage et les deux auteurs leur tournée, investissant les dispositifs les plus indigents qui soient, dans des médias réputés pour leur engagement forcené dans la disqualification de la gauche. « Les Grandes Gueules » (RMC, 8/05), mais aussi « C à vous » (France 5, 9/05), où Anne-Élisabeth Lemoine exulte : « Votre livre s’arrache ! Il est en rupture de stock et il se vend d’ailleurs plus cher sur les sites d’occasion qu’en librairie ! » Tout en remplissant, à peu de frais cette fois-ci, les colonnes de Paris Match – « "Il a tout trahi" : comment Jean-Luc Mélenchon a éteint Les Lumières » (8/05) –, ainsi que de belles doubles pages entièrement à charge jusque dans la PQR.