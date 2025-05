"Ce que nous faisons à Gaza est une guerre d’extermination : meurtre aveugle, sans retenue, brutal et criminel de civils", a déclaré l’ancien premier ministre israélien Ehud Olmert (Common Dreams)

Une vidéo montre une fille essayant d’échapper à l’enfer alors que sa famille à Gaza est brûlée vive dans un massacre israélien

Article originel : Video Shows Girl Trying to Escape Inferno as Gaza Family 'Burned Alive' in Israeli Massacre

Par Brett Wilkins

Common Dreams, 27.05.25



"Ce que nous faisons à Gaza est une guerre d’extermination : meurtre aveugle, sans retenue, brutal et criminel de civils", a déclaré l’ancien premier ministre israélien Ehud Olmert.







La vidéo d’une jeune fille essayant de fuir un enfer causé par une frappe aérienne israélienne lundi qui a tué des dizaines de Palestiniens, y compris sa mère et ses frères et sœurs, a provoqué l’indignation mondiale et appelle à un cessez-le-feu immédiat dans ce que l’ancien premier ministre israélien "guerre d’extermination."



Les responsables médicaux à Gaza ont déclaré qu’au moins 36 personnes avaient été tuées par un bombardement des Forces de défense israéliennes (FDI) contre l’école Fahmi al-Jarjawi dans le quartier d’al-Daraj de la ville de Gaza. Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza (GMO) a déclaré que 18 enfants ont été tués dans le "massacre brutal."



"L’école était censée être un lieu de sécurité. Au lieu de cela, il a été transformé en un enfer", a déclaré le porte-parole de la défense civile de Gaza, Mahmoud Basal. . Nous avons entendu des cris désespérés de personnes prises en vie à l’intérieur de l’incendie, mais le feu était trop intense. Nous ne pouvions pas les atteindre... Lire la suite