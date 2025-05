Cessez-le-feu des États-Unis au Yémen : retraite déguisée en retenue (The Cradle)

Cessez-le-feu des États-Unis au Yémen : retraite déguisée en retenue Article originel : US ceasefire in Yemen: Retreat masquerading as restraint Par Mawadda Iskandar The Cradle, 08.05.25

Dans le cadre d’une importante recalibration de leur campagne militaire d’un an en mer Rouge, les États-Unis ont accepté un cessez-le-feu avec les forces armées yéménites alignées sur Ansarallah, sous l’égide d’Oman. Après des mois d’attaques croissantes sous le couvert de la protection du transport maritime international, Washington se trouve maintenant à appeler l’heure sur un conflit qu’il a lancé – mais n’a pas réussi à contrôler.

Alors que les dirigeants yéménites insistent sur la poursuite des opérations de soutien à Gaza, le pivot américain indique plus qu’une désescalade : C’est un aveu tacite que sa campagne s’est effondrée sous la pression, incapable d’atteindre même ses objectifs stratégiques les plus fondamentaux.

Avec plus d’un millier de frappes aériennes lancées depuis mars 2024, l’échec de Washington à contenir la menace yéménite dans la mer Rouge, le détroit de Bab al-Mandab et le golfe d’Aden constitue une condamnation sévère de sa planification militaire. La guerre s’est transformée en un exercice d’attrition coûteux et à enjeux élevés – le Yémen est sorti plus fort, pas plus faible... Lire la suite