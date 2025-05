« Choose Europe for Science » est la nouvelle initiative made in Macron imaginée pour accueillir les chercheurs du monde entier, notamment états-uniens, victimes de la répression et des coupes budgétaires. Une annonce en grande pompe qui émane de ceux-là même qui, méthodiquement, détruisent les fondements des universités françaises depuis plus de 20 ans... Lire la suite