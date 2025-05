Comment le FMI sous-développe l’Afrique (Consortium News)

L’un de ces pays est la Guinée équatoriale, qui a une population de 1,8 million d’habitants, gagne 5,13 milliards de dollars par an (en grande partie grâce aux exportations de pétrole brut et de gaz naturel) et dont le ratio dette-PIB est de 31,3 pour cent. Le Botswana, qui compte 2,5 millions d’habitants, gagne 5,33 milliards de dollars par an grâce aux exportations de diamants et a un ratio dette-PIB de 27,4 pour cent.

1. En raison d’un risque de défaut accru, le crédit supplémentaire devient très coûteux et n’est souvent disponible que par l’intermédiaire des prêteurs commerciaux. La dette commerciale totale de l’Afrique représente aujourd’hui 43 % de sa dette extérieure totale – plus du double de ce qu’elle était en 2000 . 2. Le niveau élevé du service de la dette limite la flexibilité budgétaire, obligeant de nombreux gouvernements à réduire les dépenses consacrées à l’éducation, aux soins de santé, au développement industriel et aux infrastructures. Dans de nombreux pays africains, cela a conduit à des mesures d’austérité généralisées : en 2022, 22 pays dépensaient plus pour le paiement des intérêts sur leur dette que pour les soins de santé et six d’entre eux dépensaient plus pour le service de la dette que pour l’éducation. Un fardeau de la dette élevé conduit en fin de compte à des mesures d’austérité, et donc à une contraction économique.

Pourtant, d’une certaine façon, le Soudan — un des pays les plus riches en termes de ressources mais le plus pauvre en termes de revenu et de richesse des ménages — est également représentatif de ce qui se passe sur le continent africain. En 2022, le ratio moyen de la dette au PIB dans les pays de l’Afrique subsaharienne était de 60 %, contre 30 % en 2013. Cette hausse de l’endettement est choquante.

Le pacte faustien de l’Afrique avec le Fonds monétaire international (mai 2025) est le troisième d’une série de dossiers qui examine l’impact de la crise économique africaine (le premier était « Life or Debt : The Stranglehold of Neocolonialism and Africa’s Search for Alternatives » en avril 2023, suivi de « How Neoliberalism Has Wielded ‘Corruption’ to Privatize Life in Africa » en novembre 2024).

Cette série en trois parties, écrite par Grieve Chelwa et moi-même, sera publiée par Inkani Books plus tard cette année sous une forme élargie et avec une introduction substantielle.



La série soutient que :

1. L’ère coloniale a appauvri le continent africain de ses richesses et de son peuple, dont des millions ont été capturés, emmenés aux Amériques et brutalement réduits en esclavage. Au moment où les pays africains ont obtenu leur indépendance dans les années 1960 et 1970, ils n’avaient tout simplement pas les ressources d’État ou le capital accumulé entre les mains du secteur privé nécessaire à la construction des grandes infrastructures et à l’industrialisation.



2. Les pays africains qui ont tenté d’amasser des épargnes intérieures et d’emprunter du bloc socialiste pour de grands projets d’infrastructure — tels que des barrages et des systèmes électriques qui avaient été délibérément négligés par les dirigeants coloniaux — ont fait face à des assassinats (le Congolais Patrice Lumumba en janvier 1961 et le Burundais Louis Rwagasore en octobre 1961) et les coups d’état (le Ghanéen Kwame Nkrumah en février 1966).



3. Le système néocolonial a structuré l’économie mondiale de telle sorte que les pays africains ont été contraints de vendre leurs matières premières à bas prix; gagner des redevances minimales auprès des multinationales occidentales; payer des prix élevés pour les produits finis importés (dans de nombreux cas pour les sources d’énergie); emprunter de l’argent par l’intermédiaire du Fonds monétaire international (FMI) et des créanciers commerciaux occidentaux pour couvrir leur déficit budgétaire; payer des frais élevés de service de la dette; mettre en œuvre des programmes d’austérité à la demande du FMI; et ensuite entrer dans une spirale de la dette apparemment pour l’éternité.



4. Le FMI et ses divers organismes associés (comme Transparency International) faire pression sur les gouvernements des pays africains vulnérables pour qu’ils érodent davantage leur capacité d’État en fermant leurs services de réglementation et en réduisant leur propre compétence pour négocier des accords avec les créanciers occidentaux et les sociétés minières multinationales. Un État rétréci signifie que les peuples de ce pays — et du continent dans son ensemble — ont moins de pouvoir pour négocier au sein de la structure néocoloniale.



Le dernier dossier de Tricontinental montre comment la nouvelle politique du FMI sur le continent africain ressemble beaucoup à son ancienne politique (comme c’est le cas ailleurs dans le monde, tel que discuté dans le dossier d’octobre 2023, « How the International Monetary Fund Is Squeezing Pakistan »). Résumé des efforts continus de création d’institutions financières africaines, telles qu’une banque centrale africaine, une banque africaine d’investissement, une bourse panafricaine et un fonds monétaire africain.