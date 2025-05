Comment Microsoft est devenu un hub pour le renseignement israélien (¡Do Not Panic!)

Comment Microsoft est devenu un hub pour le renseignement israélien Article originel : How Microsoft Became A Hub For Israeli Intelligence Par Nate Bea ¡Do Not Panic! , 19.05.25

Tout comme les crimes de l’Allemagne nazie n’auraient pas pu être commis sans la technologie fournie par IBM pour traquer, arrêter et assassiner des Juifs, des Roms et des handicapés, l’apartheid d’Israël et le génocide des Palestiniens ne seraient pas possibles sans Microsoft.

Les liens entre Microsoft et Israël sont si longs, profonds et étendus qu’il peut être difficile de voir où Microsoft s’arrête et où l’État israélien commence.

Microsoft emploie plus d’un millier d’anciens soldats et agents du renseignement de l’armée israélienne (FDI) dans ses bureaux en Israël, et des dizaines d’anciens FDI dans son siège mondial à Redmond, Seattle, et dans ses bureaux à Miami, San Francisco, Boston et New York. Mon enquête, basée sur une longue liste de noms fournis par une source, a permis d’identifier plus de trois cents anciens membres du personnel du renseignement israélien qui travaillent actuellement chez Microsoft...Lire la suite