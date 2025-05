Confrontation Trump-Ramaphosa : Trump invente un "génocide des blancs" en Afrique du sud à coup de fake news et de constructions à charge [Vidéos]

[Vidéo[ Ramaphosa nie que l'Afrique du Sud autorise la confiscation des terres des fermiers blancs.

Article originel : [WATCH] Ramaphosa denies South Africa allows land to be taken from white farmers

EyesWitnessNews, 21.05.25

Le président Cyril Ramaphosa arrive à la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis, pour rencontrer son homologue le président Donald Trump au sujet de la réinitialisation des liens bilatéraux entre les deux pays. Photo : AFP

Fact-checking : La confrontation de Trump avec Ramaphosa dans le bureau ovale

Article originel : Fact-checking Trump's Oval Office confrontation with Ramaphosa

Par Peter Mwai, Matt Murphy, Jake Horton & Joshua Cheetham

BBC, 22.05.25

Donald Trump a confronté le président Cyril Ramaphosa lors d’un échange tendu à la Maison-Blanche mercredi, avec une série de revendications contestées sur les meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. La réunion - d’abord chaleureuse et légère - a rapidement changé de ton lorsque Trump a demandé à son personnel de passer une vidéo montrant des politiciens sud-africains de l’opposition appelant à la violence contre les agriculteurs blancs. Trump a également joué des séquences montrant des rangées de croix, qu’il prétendait être un lieu de sépulture pour les fermiers blancs assassinés, et a présenté à Ramaphosa des copies d’articles qui, selon lui, ont documenté la brutalité généralisée contre la minorité blanche en Afrique du Sud. Les partisans de l’administration Trump ont depuis longtemps amplifié les allégations de violence contre la minorité blanche, notamment Elon Musk et l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, qui a présenté des segments sur le génocide présumé pendant le premier mandat du président. Certaines de ces affirmations sont manifestement fausses.

Des rangées de croix marquaient-elles les tombes de fermiers blancs? Les séquences filmées par Trump dans le bureau ovale montraient des rangées de croix blanches s’étendant au loin le long d’une route rurale. Trump a déclaré : "Ce sont des lieux de sépulture ici. Des lieux de sépulture. Plus d’un millier de fermiers blancs." Cependant, les croix ne marquent pas les tombes. La vidéo provient d’une manifestation contre le meurtre du couple agricole blanc Glen et Vida Rafferty, qui ont été pris en embuscade et abattus dans leurs locaux en 2020. Le clip a été diffusé sur YouTube le 6 septembre, soit le lendemain des manifestations. "Ce n’est pas un lieu de sépulture, mais c’était un mémorial", a déclaré à la BBC Rob Hoatson, l’un des organisateurs de l’événement. Il a dit que les croix ont été érigées comme un "mémorial temporaire" pour le couple. M. Hoatson a déclaré que les croix ont depuis été enlevées. BBC Verify a géolocalisé les images dans une zone de la province du KwaZulu-Natal, près de la ville de Newcastle. Les images de Google Street View prises en mai 2023 - presque trois ans après la première apparition des images en ligne - montrent que les croix n’étaient plus debout.

Y a-t-il eu un génocide des fermiers blancs ? Lors de la réunion, Trump a déclaré : "Beaucoup de gens sont très préoccupés par l’Afrique du Sud... Nous avons beaucoup de gens qui se sentent persécutés, et ils viennent aux États-Unis, alors nous prenons des photos de plusieurs endroits si nous pensons qu’il y a une persécution ou un génocide. » Il a déjà fait des déclarations au sujet du "génocide blanc" plusieurs fois auparavant et semble se référer à cela. Lors d’un point de presse plus tôt ce mois-ci, il a déclaré : "C’est un génocide qui se déroule" en référence au meurtre de fermiers blancs en Afrique du Sud.

Le pays a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Selon les chiffres de la police sud-africaine (SAPS), 26 232 meurtres ont été commis l'année dernière. Parmi ces meurtres, 44 concernaient des personnes appartenant à la communauté agricole et huit d'entre elles étaient des agriculteurs. Ces chiffres ne sont pas ventilés par race dans les statistiques publiques que nous avons pu localiser, mais ils n'apportent manifestement aucune preuve des allégations de « génocide blanc » formulées à maintes reprises par Trump. En février, un juge sud-africain a rejeté l'idée d'un génocide en la qualifiant de « clairement imaginée » et « non réelle ». L'Union agricole du Transvaal (TAU), qui représente les agriculteurs, compile des chiffres qui donnent un aperçu de l'identité raciale des victimes. La TAU s'appuie sur les rapports des médias, les publications sur les réseaux sociaux et les rapports de ses membres. Les chiffres de l'année dernière montrent que 23 Blancs ont été tués dans des attaques de fermes, et neuf Noirs. Depuis le début de l'année, la TAU a recensé trois Blancs et quatre Noirs tués dans des exploitations agricoles sud-africaines.

Les responsables sud-africains ont-ils appelé à la violence contre les fermiers blancs ? Au cours de cette réunion tendue, Trump a diffusé des images de rassemblements politiques au cours desquels les participants ont chanté « Kill the Boer », une chanson anti-apartheid controversée qui, selon ses détracteurs, appelle à la violence contre les fermiers blancs. Les tribunaux sud-africains avaient classé cette chanson dans la catégorie des discours de haine, mais des jugements récents ont estimé qu'elle pouvait être légalement chantée lors de rassemblements, les juges estimant qu'elle avait une portée politique et qu'elle n'évoquait pas directement la violence. Trump a déclaré que ceux qui menaient les chants étaient des « fonctionnaires » et des « personnes qui étaient en fonction ». L'un des hommes à la tête du rassemblement était Julius Malema, qui dirigeait auparavant l'aile jeunesse de l'ANC, le parti au pouvoir. En 2012, il a quitté le parti et n'a jamais occupé de poste officiel au sein du gouvernement. Il dirige aujourd'hui un parti, les Combattants pour la liberté économique (EFF), qui a obtenu 9,5 % des voix lors des élections de l'année dernière et qui entre dans l'opposition à la nouvelle coalition multipartite.

Répondant aux accusations de Trump, Ramaphosa a souligné que l'EFF est « un petit parti minoritaire » et a déclaré que « la politique de notre gouvernement va complètement à l'encontre de ce qu'il disait ». Un autre homme figurant dans la vidéo et que l'on peut entendre chanter les paroles « shoot the Boer » lors d'un autre rassemblement est l'ancien président Jacob Zuma, qui a quitté ses fonctions en 2018. La vidéo date de 2012, lorsqu'il était président. L'ANC a promis d'arrêter de chanter cette chanson peu de temps après. Zuma a ensuite quitté l'ANC et dirige maintenant le parti d'opposition uMkhonto weSizwe (MK), qui a remporté plus de 14 % lors des élections de l'année dernière.

Quels documents Trump a-t-il présentés comme preuves ? Au cours de la réunion, Trump a brandi une série d'articles qui, selon lui, prouvaient que des fermiers blancs avaient été tués en Afrique du Sud. Une image était clairement visible lorsque Trump a pris la parole et a dit : "Regardez, il y a des sites funéraires partout : "Regardez, il y a des sites d'enterrement un peu partout. Ce sont tous des fermiers blancs qui sont enterrés".

Mais l'image ne provient pas d'Afrique du Sud, mais d'un reportage sur les meurtres de femmes en République démocratique du Congo. L'agence de presse française (AFP) a d'abord signalé l'image, puis BBC Verify a effectué une recherche et a confirmé qu'elle provenait d'un clip de l'agence de presse Reuters filmé dans la ville de Goma, en République démocratique du Congo, en février.