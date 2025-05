De Rothschild à Nestlé : les millions envolés d'Emmanuel Macron (Blast)

En 2012, le banquier d'affaires Emmanuel Macron a permis au suisse Nestlé de racheter à l'américain Pfizer sa branche nutrition pour bébés. Ce deal record de 9 milliards d’euros est le deuxième plus gros réalisé par la banque d'affaires Rothschild. Selon sa déclaration de revenus déposée quand il est nommé en 2014 ministre, avant de se faire élire trois ans plus tard président, le fringuant associé-gérant n'aurait pas touché un centime pour ce coup de maître. Un expert de l’évasion fiscale Christian Savestre a passé trois années à éplucher les comptes et les documents internes de la banque pour arriver à la conclusion que le scénario co écrit par Rothschild et Macron n’est ni crédible, ni possible. Appuyé par Attac, il a retrouvé les rétributions de ce deal entre les deux multinationales en apportant un éclairage inédit sur les gains fantômes du président de la République : l’acquisition de la branche nutrition a rapporté entre 65 et 80 millions d’euros à Rothschild. En récompense, la rémunération de l’intermédiaire Macron a oscillé entre 3 à 4 millions. Notre enquête... Lire la suite