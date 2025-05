Depuis le renversement et l'assassinat de Kadhafi par les pays de l'OTAN, la Libye est fracturée et dirigée par des milices qui pratiquent l'esclavage et des crimes de masse

Lybie : des atrocités commises contre des migrants

Africa News, 10.05.25

Malgré ces conditions de vie difficiles, des rumeurs évoquent un projet d'expulsion de migrants des États-Unis vers la Libye, pays pourtant épinglé à plusieurs reprises pour graves violations des droits de l'homme et des abus à l'encontre des migrants.

En Libye, les migrants sont régulièrement détenus arbitrairement et placés dans des centres de détention sordides où ils sont victimes d'extorsion, d'abus, de viols et de meurtres.

Une mission d'enquête indépendante soutenue par l'ONU a trouvé des preuves que des crimes contre l'humanité avaient été commis à l'encontre de migrants en Libye. Les victimes ont été réduites en esclavage, torturées et assassinées, entre autres crimes, ont constaté les enquêteurs. Des migrants morts ont été retrouvés dans des fosses communes à travers le pays, tandis que des dizaines de milliers d'autres se sont noyés en tentant de fuir la Libye à bord d'embarcations de passeurs.

"C'est l'enfer sur terre pour les migrants", a déclaré Tarek Megerisi, chargé de mission au Conseil européen des relations extérieures.



Un pays fracturé dirigé par des milices

La Libye a plongé dans le chaos après qu'un soulèvement, soutenu par l'OTAN, en 2011 a renversé et tué le dirigeant de longue date Moammar Kadhafi. Le pays s'est alors divisé, avec des administrations rivales à l'est et à l'ouest, soutenues par un réseau de milices rebelles. "Leur principal modèle commercial est la contrebande, et le trafic d'êtres humains en est un élément majeur", a déclaré M. Megerisi.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, quelque 800 000 migrants à la recherche d'un emploi ou ayant fui la guerre dans leur pays d'origine vivent en Libye. Chaque année, des milliers d'entre eux tentent la dangereuse traversée de la Méditerranée entre ce pays d'Afrique du Nord et l'Europe.