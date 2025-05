Des États-Unis à l’Europe, critiquer Israël devient un crime (MintPress News)

Des États-Unis à l’Europe, critiquer Israël devient un crime

Article originel : From the United States to Europe, Criticizing Israel Is Becoming a Crime

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 29.04.25

À travers les États-Unis et une grande partie de l’Occident, la critique d’Israël et la solidarité avec la Palestine sont de plus en plus criminalisées – un projet longtemps défendu par le gouvernement israélien et ses puissants réseaux de lobbying. En février 2020, le dirigeant israélien et criminel de guerre recherché à l’échelle internationale, Benjamin Netanyahu, a fièrement déclaré que Tel Aviv avait « promu des lois dans la plupart des états étatsuniens » pour punir ceux qui boycottent Israël. offrant un rare aperçu des forces étrangères érodant la liberté d’expression dans le cœur étatsunien. Depuis, les lois anti-boycott se sont propagées tranquillement dans des dizaines d’États, forçant les institutions publiques, les entreprises et même les entrepreneurs individuels à promettre leur loyauté envers Israël — ou risquer de perdre des emplois, des contrats et du financement. Ce qui a commencé comme un effort de niche pour protéger Tel-Aviv des critiques populaires s’est rapidement transformé en une attaque à grande échelle contre la liberté d’expression dans le monde occidental. L’écrasante majorité des États se targue maintenant de lois qui rendent illégal pour les entités locales, y compris les hôpitaux et les écoles, de travailler avec des individus ou des entreprises qui boycottent Israël. Par exemple, en 2016, le Sénat de l’Indiana a adopté à l’unanimité une loi qui prévoit la cession obligatoire des entreprises commerciales et des organismes sans but lucratif — y compris les universités — de toute entreprise impliquée dans « la promotion d’activités de boycott, de désinvestissement ou de sanction à l’égard d’Israël ».

La loi qualifie le boycott d’Israël d'« antithétique et profondément préjudiciable à la cause de la paix, de la justice, de l’égalité, de la démocratie et des droits de l’homme pour tous les peuples du Moyen-Orient ». Plusieurs États ont adopté des lois comparables par l’intermédiaire de gouverneurs qui signent des décrets administratifs et exécutifs. Dans certains cas, les contractants de l’État — qu’ils soient des particuliers ou des organisations — sont légalement tenus de démontrer leurs compétences anti-BDS en signant des affirmations contractuelles de non-soutien à BDS, ce que les critiques affirment être essentiellement un serment de loyauté envers Israël. Les fonctionnaires, y compris les enseignants, ont perdu leur emploi pour avoir refusé de le faire. En mai 2021, un juge fédéral a jugé que cette loi était « inconstitutionnelle et qu’elle obligeait les gens à parler ». Le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, n’a pas hésité à réintroduire l’exigence quelques mois plus tard avec de légères modifications. L’influence extraordinaire et sans cesse croissante d’Israël sur les lois étatsuniennes au cours des dernières années, ainsi que les conséquences dévastatrices pour la solidarité palestinienne à la maison et à l’étranger, sont passées sans beaucoup de reconnaissance critique du grand public, encore moins de censure. Depuis le 7 octobre, la pression pour criminaliser le sentiment pro-palestinien des États-Unis et l’omertà de masse (code du silence) des médias sur cette croisade troublante se sont tous deux intensifiés de manière significative. Cependant, ces développements inquiétants ne se limitent pas aux États-Unis, mais sont accueillis avec enthousiasme par un nombre toujours croissant de pays intimement complices du génocide à Gaza.

‘Hausse drastique’ Dans un grave témoignage de la vitesse avec laquelle les organisations pro-israéliennes basées aux États-Unis, y compris plusieurs groupes de défense juifs importants, ont cherché à capitaliser le 7 octobre pour leurs propres fins, deux semaines et demie après que les combattants palestiniens aient franchi les murs de l’apartheid infâme de Gaza, Le législateur républicain Mike Lawler a proposé H.R. 6090, également connu sous le nom de Loi sur la sensibilisation à l’antisémitisme. Lawler est un grand bénéficiaire des fonds de lobby israéliens, avec le groupe de lobbying influent AIPAC qui lui a offert 392669 $ en 2023 et 2024 seulement, son plus gros donateur par une certaine marge. Son projet de loi exigerait que le ministère de l’Éducation tienne compte de la définition très controversée de l’antisémitisme par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) (qui, selon les critiques, confond la critique d’Israël avec l’antisémitisme) lorsqu’il s’agit de déterminer si les cas de harcèlement sont motivés par l’antisémitisme, soulevant des préoccupations quant au fait que cela violerait le but du titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964. Selon ses partisans, cela « interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale dans les programmes et activités qui reçoivent une aide financière fédérale », y compris les collèges et les universités. H.R. 6090 est ouvertement soutenu par presque toutes les organisations pro-israéliennes influentes, y compris l’ADL.

La définition de l’IHRA a été condamnée par beaucoup, y compris l’avocat Kenneth Stern, qui a contribué à sa rédaction, pour avoir faussement confondu les critiques légitimes d’Israël avec l’antisémitisme. L’ACLU met en garde contre le fait que la loi H.R. 6090 soulève un risque évident que les établissements d’enseignement étatsuniens « restreignent le discours des étudiants et du corps professoral qui critiquent le gouvernement israélien et ses opérations militaires », par crainte de « perdre le financement fédéral ». Une loi étatsunienne de longue date interdit déjà la discrimination antisémite et le harcèlement par des entités financées par le gouvernement fédéral, ce qui rend la législation proposée complètement inutile.

Malgré les menaces évidentes et graves que le projet de loi fait peser sur les libertés fondamentales, et même les critiques acerbes des principaux groupes juifs (comme J Street et Jewish Voice for Peace), il n’a reçu que peu de mention dans les grands médias. Pourtant, le Congrès l’a soutenu par une majorité écrasante, votant 320 contre 91 en sa faveur. Les sénateurs n’ont néanmoins pas examiné le projet de loi, ce qui a incité le membre du Congrès Josh Gottheimer, qui a reçu 797189 $ de l’AIPAC en 2023 et 2024, à présenter de nouveau le projet de loi en février. Entre-temps, les législateurs étatsuniens ont de nouveau fait un pas très inquiétant en faveur d’Israël. Le 28 novembre 2023, le membre du Congrès David Kustoff — un autre bénéficiaire de l’AIPAC — a présenté une résolution de la Chambre « condamnant et dénonçant fermement la montée dramatique de l’antisémitisme » aux États-Unis et « dans le monde entier » après le 7 octobre. Citant la définition de l’antisémitisme par l’IHRA, il a déclaré que les chants de solidarité populaires de la Palestine, protégés par le premier amendement, « Du fleuve à la mer », « La Palestine sera libre » et « Gaza gagnera » étaient génocidaires, et a affirmé qu’une veillée aux chandelles au Comité national démocrate ce mois-là avait mis des vies en danger. Il a conclu en appelant le Congrès à « affirmer clairement et fermement que l’antisionisme est de l’antisémitisme », ce qu’ils ont fait de façon excessive. En tout, 311 législateurs ont voté pour la résolution, avec seulement 14 contre.