Des scientifiques de l'université de Yale lient les vaccins contre la Covid à un nouveau syndrome alarmant causant des 'changements biologiques distincts' au corps (Daily Mail)

Des scientifiques de Yale lient les vaccins contre la Covid à un nouveau syndrome alarmant causant des 'changements biologiques distincts' au corps

Article originel : Yale scientists link Covid vaccines to alarming new syndrome causing 'distinct biological changes' to body

Daily Mail, 26.02.25



Des experts de l’université de Yale ont découvert un syndrome alarmant lié aux vaccins contre la Covid à base d'ARNm.

La condition inconnue auparavant - surnommée 'syndrome post-vaccination' - semble provoquer un brouillard cérébral, des étourdissements, des acouphènes et une intolérance à l’exercice.

Certains patients présentent également des changements biologiques distincts, y compris des différences dans les cellules immunitaires et la présence de protéines de coronavirus dans leur sang, des années après avoir pris la dose.

La maladie semble également réveiller un virus dormant dans le corps appelé Epstein-Barr qui peut causer des symptômes grippaux, des ganglions lymphatiques enflés et des problèmes nerveux.

Les résultats complets de la petite étude n’ont pas encore été publiés, et les experts de Yale ont souligné que les résultats «sont encore en cours.»

Pourtant, selon des experts indépendants, les résultats obtenus par une institution bien connue suggèrent qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche sur le syndrome post-vaccina.l

La prochaine phase de la recherche consistera à déterminer dans quelle mesure la maladie est répandue et qui est le plus à risque...