Face à une recherche française sous dotée et sous financée parfois en chômage technique, Macron choisit de donner 100 millions d'euros aux chercheurs en provenance de l'étranger pour faire la nique à Trump

- Face au « diktat » de Trump, la France et l'UE investissent pour attirer les chercheurs

AFP, 05.05.25

- La France va débloquer 100 millions d'euros supplémentaires pour attirer les chercheurs étrangers

Europe 1, 05.05.25

- L'Ecole de science politique de la Sorbonne se déclare en chômage technique

Cessp.Cnrs, 17.03.25

Sorbonne se déclare en chômage technique et appelle nos collègues et étudiant-es, de l'Université de Paris 1 et d'ailleurs, à faire de même. La situation budgétaire nationale et locale de nos Universités est aujourd'hui catastrophique. A Paris 1, nos unités de recherche viennent de perdre sur décision rectorale 50% de leurs budgets de recherche et nos UFR 40% de leurs budgets de fonctionnement, sans qu’aucune discussion sur le périmètre exact ou les options possibles de ces coupes n’ait pu être menée dans nos conseils centraux. ...Lire la suite