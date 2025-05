Gaza : MSF dénonce l'instrumentalisation de l'aide et la destruction du système de santé (MSF)

Largement insuffisante, l'aide autorisée dans la bande de Gaza n'est qu'un écran de fumée alors que le siège se poursuit. Pendant ce temps, au moins 20 installations médicales à Gaza ont été endommagées ou mises partiellement ou totalement hors service au cours de la semaine dernière par l'avancée des opérations terrestres israéliennes, l'intensification des frappes aériennes et les ordres d'évacuation généralisés. Alors que la population a désespérément besoin de soins et d'aide médicale, les autorités israéliennes doivent mettre fin à l'asphyxie délibérée de Gaza et à l'anéantissement de son système de santé, déclare Médecins Sans Frontières (MSF)... Lire la suite