Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni intensifient leurs attaques à travers le Yémen

Article originel : Israel, US & UK Intensify Attacks Across Yemen

Consortium News, 1.05.25



Des dizaines de migrants africains tués par une frappe américaine sur un centre de rétention à Saada figurent parmi les victimes d’attaques multilatérales contre le Yémen ces derniers jours, rapporte Aseel Saleh... Lire la suite