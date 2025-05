Kamel Daoud et le fantasme du “Grand remplacement” (Histoirecoloniale.net)

Le journaliste et écrivain Faris Lounis a lu Avant qu’il ne soit trop tard, une anthologie des chroniques publiées par Kamel Daoud ces dernières années. Selon son éditeur, ce dernier y « jette un regard lucide et implacable sur la France, où il vit désormais ». Pour Faris Lounis, on y lit plutôt un glissement inexorable vers les thèses de l’extrême droite française, dont celle d’un prétendu « grand remplacement »... Lire la suite