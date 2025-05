L’allié de Trump, Bukele, s'apprêterait à arrêter des journalistes qui ont révélé son pacte secret avec les gangs

Common Dreams, 06.05.25

Un porte-parole a déclaré que le président salvadorien "veut faire taire" le site d’information numérique acclamé El Faro "parce qu’ils brisent les mythes de l’administration Bukele."



Un organe d’information numérique mondialement reconnu au Salvador a déclaré lundi que l’administration du président salvadorien Nayib Bukele s’apprête à arrêter plusieurs de ses journalistes suite à la publication d’une interview avec deux anciens chefs de gang qui ont révélé un accord de pouvoir avec le leader soutenu par les États-Unis et autoproclamé "dictateur le plus cool du monde."...Lire la suite