L'Ukraine et les États-Unis signent un accord sur les minéraux essentiels (WSWS)

L'Ukraine et les États-Unis signent un accord sur les minéraux essentiels Par Clara Weiss WSWS, 02.05.25

Le président Donald Trump rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Trump Tower, le 27 septembre 2024, à New York. [AP Photo/Julia Demaree Nikhinson]

Après des conflits tumultueux entre Kiev et Washington, ainsi qu'entre les puissances impérialistes européennes et les États-Unis, Washington et Kiev ont signé mercredi un accord crucial sur les minéraux.

Cet accord donne aux États-Unis des prérogatives importantes dans l'exploitation de 57 ressources minérales en Ukraine, notamment des minéraux essentiels, du pétrole et du gaz. Peu après la signature de l'accord jeudi, l'administration Trump a annoncé avoir débloqué 50 millions de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine, mettant fin au gel précédent de cet aide.



Bien qu'édulcoré par rapport au contrat de pillage néocolonial que les États-Unis avaient présenté en février, l'accord souligne le caractère impérialiste et prédateur de la guerre en Ukraine. Loin de défendre la « démocratie » ou la « liberté », le conflit a toujours été ancré dans la volonté des puissances impérialistes d'affirmer leur contrôle sur les vastes ressources et richesses de l'ensemble de l'ex-Union soviétique, dont l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi elles ont délibérément provoqué l'invasion réactionnaire de l'Ukraine par le régime de Poutine, cherchant à en faire le point de départ d’un dépeçage impérialiste de toute la région.

Comme l'a analysé le World Socialist Web Site en 2022, la guerre est sous-tendue par la quête rapace des puissances impérialistes de minéraux terrestres essentiels au fonctionnement de l'économie moderne, en particulier à la production de micropuces et au développement des technologies les plus avancées, telles que l'intelligence artificielle et les véhicules électriques. La grande majorité de l'extraction et du traitement des minéraux essentiels dans le monde aujourd'hui a lieu en Chine, la principale cible des préparatifs de guerre de l'impérialisme américain.

C'est dans ce contexte que les ressources de l'ex-URSS, notamment de la Russie et de l’Ukraine, ont acquis une importance stratégique pour les puissances impérialistes. Outre le pétrole, le gaz et l'or, ces deux pays disposent d'importants gisements de minéraux essentiels comme le lithium et le titane.

Si durant l'administration Biden ces intérêts prédateurs portaient l’appellation «droits de l'homme» et «démocratie», le gouvernement Trump, lui, les assume ouvertement comme la force motrice de sa politique étrangère.

Contrairement au projet de février, qui accordait aux États-Unis la propriété exclusive des ressources ukrainiennes, l'accord signé prévoit un «Fonds conjoint de reconstruction et d'investissement» avec représentation égale des États-Unis et de l'Ukraine. Pendant les 10 premières années, tous les revenus seront destinés à la «reconstruction» de l'Ukraine. Mais les entreprises américaines auront le premier droit d'investir et d'acheter tout projet initié par ce fonds.

Toute nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine sera considérée comme une contribution à ce fonds. Pour le présent accord, les États-Unis ont renoncé à exiger de l'Ukraine qu'elle «rembourse» toute l'aide militaire fournie jusqu'à présent, soit un montant estimé à 67 milliards de dollars. Comme par le passé, Washington a refusé de mentionner dans l'accord une quelconque «garantie de sécurité» pour l'Ukraine.