La fraude de «l’opposition» de Starmer, Macron et Carney au nettoyage ethnique mené par Israël à Gaza (WSWS)

La fraude de «l’opposition» de Starmer, Macron et Carney au nettoyage ethnique mené par Israël à Gaza

Par Chris Marsden

WSWS, 22.05.25

La déclaration conjointe du Royaume-Uni, de la France et du Canada sur la situation à Gaza et en Cisjordanie ne constitue pas une opposition au génocide des Palestiniens mené par Israël. Il s'agit bien plutôt d'une tentative des Premiers ministres Sir Keir Starmer et Mark Carney et du président Emmanuel Macron, de se fournir un alibi justifiant les massacres et le nettoyage ethnique. Après dix-neuf mois de collusion avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou, au cours desquels des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et Gaza détruite, les trois dirigeants ont publié une déclaration, à la fois cynique et sans effet, dans laquelle ils s'opposent fermement à l'extension des opérations militaires israéliennes à Gaza.

Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer (au centre) avec le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy (à droite) alors qu'il accueille un sommet des dirigeants européens à Lancaster House, le 2 mars 2025 [Photo by Simon Dawson/No 10 Downing Street/Flickr / CC BY-NC-ND 2.0]

Ce qu’ils appellent par euphémisme «extension» est la promesse de Netanyahou de « prendre le contrôle» de Gaza et d’achever son nettoyage ethnique en laissant à deux millions de Palestiniens le choix entre l’exil permanent ou la mort. Leur déclaration commune feint le choc et l'indignation face aux souffrances humaines « intolérables» à Gaza, qualifie de «totalement insuffisante» l'autorisation par Israël de l’entrée d'«une quantité minimale de nourriture à Gaza» et appelle le gouvernement israélien à «cesser ses opérations militaires à Gaza et à autoriser immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire [dans l’enclave…] conformément aux principes humanitaires». Agir autrement, prévient-elle, «risque de violer le droit international humanitaire». Ce qui suit est une liste d'excuses bien rodées pour les actes meurtriers d'Israël, qui ont en réalité réduit en miettes le Droit international. On y trouve un appel au Hamas pour qu'il libère les derniers otages «qu'il détient si cruellement depuis le 7 octobre 2023», qualifié d'«attaque odieuse», suivi de cette déclaration : « Nous avons toujours soutenu le droit d'Israël à défendre les Israéliens contre le terrorisme. » Étalant leur grandiloquence à son maximum, les trois dirigeants qualifient l'escalade actuelle de «totalement disproportionnée», ajoutant: «Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions odieuses. Si Israël ne met pas fin à sa nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, nous prendrons de nouvelles mesures concrètes en réponse.» Quant à savoir en quoi consistent ces «actions concrètes», la seule référence dans la lettre est à des «sanctions ciblées» contre «toute tentative d’étendre les colonies en Cisjordanie» et rien du tout concernant Gaza ou son annexion permanente. Dans ces circonstances, la réaffirmation pour la forme du soutien à un État palestinien viable et à une «voie vers une solution à deux États» n’est que de la poudre aux yeux. Tout cela est présenté comme un soutien aux «efforts menés par les États-Unis, le Qatar et l’Égypte», ainsi que par l’Autorité palestinienne et d’autres «partenaires régionaux» pour obtenir un cessez-le-feu et la fin du «contrôle du Hamas sur Gaza».

Ce à quoi nous avons affaire ici est une bande de voyous allant de l’aspirant Führer Donald Trump – principal soutien militaire d’Israël et voulant le contrôle américain de Gaza – aux despotes arabes qui non seulement sont restés les bras croisés mais ont encore intensifié leur collusion avec les États-Unis et Israël pendant qu’ils faisaient s’abattre sur Gaza la mort et la destruction. Il n'est guère étonnant que Netanyahou ait répondu à cette lettre en se vantant qu'Israël continuerait à se battre jusqu'à la «victoire totale». Il dit ceci après avoir expliqué que des «pressions» similaires des États-Unis l'avaient obligé à laisser entrer neuf camions d'aide, soit moins de 2 pour cent des livraisons quotidiennes d'avant la guerre, et que cela n'aurait aucun effet sur la famine préméditée et persistante à Gaza. Des «sénateurs» anonymes, qu'il a décrits comme les «plus grands amis d'Israël au monde», lui avaient dit: «Nous ne pouvons accepter les images de faim, de faim de masse. Nous ne pouvons pas supporter cela. Nous ne pourrons pas vous soutenir.» Netanyahou peut bien s'en prendre au Royaume-Uni, à la France et au Canada pour le bénéfice de son public national de bouchers fascistes. Mais Starmer, Macron et Carney sont les grands amis d'Israël et continueront eux aussi de soutenir son régime génocidaire. Dans ces trois pays, ce soutien à Israël s'est accompagné de dénonciations des opposants au génocide, qualifiés d’« antisémites», et de leur persécution par l'État.

Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer rencontre le Premier ministre canadien Mark Carney pour une réunion bilatérale au 10 Downing Street, le 17 mars 2025 [Photo by Lauren Hurley/No 10 Downing Street / CC BY-NC-ND 4.0]