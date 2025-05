La guerre de la Roumanie contre la démocratie. S’agit-il d’une élection volée ? (Unherd)

La guerre de la Roumanie contre la démocratie. S’agit-il d’une élection volée ? Article originel : Romania’s war on democracy Is this a stolen election? Unherd, 04.05.25

Peu importe qui gagne le premier tour de l’élection présidentielle roumaine, c’est une crise pour le pays, pour l’Union européenne et pour les relations des deux avec les États-Unis.

Il s’agit de la deuxième tentative d’élection. L’élection régulière a été annulée en décembre dernier au milieu d’accusations de corruption des candidats et du gouvernement. Cǎlin Georgescu, un nationaliste roumain, admirateur populiste de Donald Trump, chrétien mystique et opposant à la guerre d’Ukraine, est sorti apparemment de nulle part pour remporter le premier tour. Il a obtenu 23% des voix grâce à la force de la campagne charismatique TikTok, avançant au deuxième tour contre la centriste Elena Lasconi. Pour la première fois depuis le communisme, l’establishment politique du pays, qui semblait invincible, semble avoir été exclu de la présidence.

Ce n'est pas si étrange : la Roumanie d'aujourd'hui est (par rapport aux normes européennes) pauvre, inégale, corrompue et fatiguée de la guerre. Sa population a culminé à près de 25 millions au cours des dernières années du communisme. Aujourd'hui, grâce à une combinaison d'émigration et de perte de mojo, elle n'est plus que de 19. Partageant une frontière plus longue avec l'Ukraine que la Pologne ou la Hongrie, elle est devenue un centre de l'effort de guerre de l'OTAN. Et pour les réfugiés ukrainiens, dont 180000 peuvent demander une protection temporaire. Il s'agit bien sûr de programmes sociaux, d'emploi et de logement auxquels les autochtones ne sont pas admissibles...