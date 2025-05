La rupture de Trump avec Israël : véritable changement ou théâtre politique ? (MintPress News)

La rupture de Trump avec Israël : véritable changement ou théâtre politique ?

Par Kit Klarenberg

MintPress News, 19.05.25

Lorsque Donald Trump a été réélu président en novembre 2024, on s’attendait à ce qu’Israël intensifie son assaut sur Gaza et que l’administration entrante joue un rôle beaucoup plus actif dans la neutralisation des adversaires régionaux de Tel-Aviv. L’affinité entre Benjamin Netanyahu, de nombreux Israéliens et Trump est bien établie. Comme l’a fait remarquer Foreign Policy en octobre 2024, « Israël est le pays de Trump, et le premier partisan de Trump est son premier ministre », écrit le magazine. La victoire de Trump a été largement célébrée en Israël, à la fois publiquement et au niveau de l’État. Quelques jours plus tard, l’ancien directeur de la CIA et secrétaire à la Défense, Leon Panetta, avait prédit que le président donnerait un « chèque en blanc » à Netanyahu pour semer le chaos au Moyen-Orient, jusqu’à une guerre totale avec l’Iran. Après son entrée en fonction en janvier, le président n’a pas fait grand-chose pour dissiper de telles prévisions — bien au contraire. En février, Trump a présenté les plans pour « Gaza Lago » – un déplacement total et une réinstallation forcée de la population palestinienne de Gaza et la création d’une « Riviera du Moyen-Orient » à sa place. En mars, Trump a relancé les hostilités contre Ansar Allah au Yémen, après que le groupe ait rétabli son blocus de la mer Rouge en réponse aux violations flagrantes par Israël de son accord de cessez-le-feu avec le Hamas. En frappant le Yémen beaucoup plus durement que Biden ne l’avait jamais fait, les responsables étatsuneins se sont vantés que l’effort aérien et naval contre Ansar Allah continuerait « indéfiniment ». Trump a également affirmé que les « frappes incessantes » de Washington décimeraient la résistance.

Au début de mai, cependant, Trump a déclaré la mission terminée après avoir accepté un cessez-le-feu en vertu duquel Ansar Allah cesserait de cibler les navires étatsuniens. en échange d’une liberté de manœuvre dans sa guerre contre Israël. Tel-Aviv aurait été tenu à l’écart de la boucle, en apprenant l’affaire via des rapports de presse. Mike Huckabee, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, a répondu à la réaction négative suscitée par l’accord en déclarant que les États-Unis « n’étaient pas tenus d’obtenir la permission d’Israël » pour conclure des accords. Huckabee, un sioniste évangélique ultra-conservateur et franc qui s’est engagé lors de sa nomination à se référer à Israël en termes bibliques tels que la « terre promise », et qui a souvent affirmé que les Juifs possèdent une « action légitime » sur la terre palestinienne, a surpris les observateurs avec cette déclaration. Pourtant, cela semblait marquer le début d’un changement de direction spectaculaire de la part de l’administration Trump qui, comme MintPress News l’a précédemment documenté, est entassée de faucons pro-israéliens.

Depuis lors, Trump s’est lancé dans une tournée du Moyen-Orient, avec Israël visiblement absent de son itinéraire. Au lieu de cela, il s’est rendu dans des États membres du Conseil de coopération du Golfe. Pendant ce temps, le président a négocié la libération du dernier otage étatsunien encore en vie détenu par le Hamas et a organisé des pourparlers de paix directs avec le groupe de résistance — dans les deux cas sans l’intervention de Tel-Aviv. Il y a des rumeurs selon lesquelles le Hamas pourrait mettre fin aux hostilités en échange de la reconnaissance par les États-Unis d’un État palestinien, une offre à laquelle Trump serait ouvert. Les négociations avec l’Iran sur un nouvel accord nucléaire sont en cours depuis que Trump est entré en fonction. Le 15 mai, il a été largement rapporté que les deux parties étaient enfin sur le point de parvenir à un accord. Une fois de plus, Israël a apparemment été totalement exclu de ces pourparlers, et tout accord qui en résulterait ne tiendra probablement pas compte de la position belliqueuse de Tel-Aviv envers l’Iran. Dans un remarquable discours prononcé à Riyad le 13 mai, Trump a semblé revenir sur des décennies de politique étatsunienne au Moyen-Orient.

Les administrations étatsuniennes successives ont considéré la normalisation des relations entre tous les États arabes et musulmans — en particulier l’Arabie saoudite — et Israël comme un objectif primordial, dans la mesure où elles font en sorte que le maintien des garanties de défense des États-Unis envers Riyad est conditionné à leur reconnaissance de Tel Aviv. Cependant, Trump a explicitement déclassé cet objectif en disant que même s’il espérait que les Saoudiens finiraient par signer les accords d’Abraham, il comprenait que le contexte actuel le rendait irréalisable et a ajouté : « Vous le ferez à votre propre rythme. » Il n’a mentionné Israël qu’une seule fois. Washington a ensuite signé une série d’accords avec Riyad dans divers secteurs, y compris le plus grand accord de défense jamais conclu entre les deux pays, évalué à près de 142 milliards de dollars. En somme, une série d’événements sismiques suggère fortement que l’administration Trump rompt avec la politique auparavant inébranlable des États-Unis consistant à soutenir Israël de manière inconditionnelle et à servir ses intérêts dans presque tous les domaines — un arrangement qui est en place depuis la fondation du pays en 1948. Mais est-ce que cette rupture auparavant impensable est réelle, ou juste une mise en scène pour le spectacle ?

Trump repousse Israël au Moyen-Orient Les prétendues fissures dans la relation entre les États-Unis et Israël ne sont pas nouvelles. Tout au long de la présidence de Barack Obama, plusieurs rapports du grand public ont laissé entendre que les relations étaient « tendues », en particulier en raison des vives différences personnelles entre le président d’alors et Netanyahu. De même, dès le début du génocide à Gaza, les principaux médias ont rapporté par intermittence que Joe Biden était « en privé » en colère contre le comportement de Netanyahu. Pendant ce temps, les porte-parole de la Maison-Blanche et d’éminents démocrates, y compris Alexandria Ocasio-Cortez, ont publiquement insisté sur le fait que l’administration était déterminée à assurer un cessez-le-feu. Dans les deux cas, cependant, l’aide financière et militaire des États-Unis, qui est essentielle au maintien de l’existence d’Israël et à l’effacement du peuple palestinien, a continué sans relâche, sinon augmenté. Fin avril, l’ambassadeur d’Israël à Washington, Michael Herzog, qui a servi de 2021 à 2025, a fièrement déclaré que « le gouvernement [de M. Biden] ne s’est jamais adressé à nous et a dit : « Cessez le feu maintenant » Il ne l’a jamais fait ». En tant que tel, le scepticisme sur la sincérité et la substance de la rupture abrupte de l’administration Trump avec sa trajectoire traditionnellement pro-israélienne est bien fondé. Giorgio Cafiero, PDG de Gulf State Analytics, dit à MintPress News qu’un véritable changement est peut-être en cours dans la politique étrangère des États-Unis, en grande partie motivé par la détermination de Trump à contrer l’influence mondiale croissante de la Chine, particulièrement au Moyen-Orient. C’est ce programme qui, pour l’instant, pousse Washington à mener « une politique étrangère de plus en plus favorable aux États de la péninsule arabique qui sont profondément endettés, au détriment de l’alignement historique entre les États-Unis et Israël ». Comme l’a dit Cafiero :