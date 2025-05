Le bellicisme britannique en Ukraine (LGS)

Dès le début de la guerre en Ukraine, la Grande-Bretagne a fortement insisté pour sa poursuite et son escalade. Boris Johnson a saboté les négociations de paix en 2022, et Starmer sabote aujourd’hui celles de Trump en refusant de reconnaître la Crimée comme russe et en insistant sur le fait que l’Ukraine doit décider des termes de tout accord de paix, deux lignes rouges pour la Russie.

Avant le coup d’État ukrainien orchestré par l’Occident en 2014, la Grande-Bretagne se rapprocha de la Russie. Les échanges commerciaux et les investissements entre la Grande-Bretagne et la Russie étaient en croissance. BP détenait une participation de 19,75 % dans la compagnie pétrolière Rosneft, la Russie était le principal client des Nissan Qashqai fabriqués à Sunderland, et des liens étroits existaient entre les universités britanniques et russes, proposant des programmes de double diplôme, ainsi qu’une collaboration financière entre la City de Londres et Moscou. L’immigration russe au Royaume-Uni a atteint son apogée au milieu des années 2000, avec notamment l’acquisition de propriétés au « Londonistan » par des oligarques russes.



SOUTIEN TOUS PARTIS À L’AGRESSION BRITANNIQUE ET À UNE AUGMENTATION MASSIVE DES DÉPENSES MILITAIRES

La Grande-Bretagne est désormais le principal belliciste occidental contre la Russie, comme le souligne le document stratégique du gouvernement, l’Examen intégré (IR23), qui désigne la Russie comme son principal ennemi.

Depuis mars 2023, la Grande-Bretagne est devenue le plus important donateur d’aide militaire à l’Ukraine, après les États-Unis et l’Allemagne, en fournissant des renseignements militaires et une formation à grande échelle. Ses principaux efforts ont été axés sur l’escalade de la guerre par de dangereuses provocations militaires – comme l’attaque du pont de Kertch en Crimée –, ralliant d’autres pays agresseurs contre la Russie et intervenant diplomatiquement pour empêcher la paix. Elle a fourni des chars à l’Ukraine avant toute autre puissance occidentale – en janvier 2023 – une provocation dangereuse, à laquelle il n’y a eu aucune objection au niveau national, car l’agression britannique bénéficie du soutien de tous les partis. Tous les principaux partis britanniques, y compris les Verts, vilipendent la Russie, à l’exception peut-être du Parti réformiste. Starmer a promis à Trump que la Grande-Bretagne s’engageait à la plus forte augmentation de ses dépenses de défense depuis la fin de la Guerre froide. Elle prévoit d’y consacrer 3 % du PIB lors de la prochaine législature et s’engage actuellement à porter ces dépenses à 2,36 % l’année prochaine. Cela représente 6,4 milliards de livres sterling supplémentaires d’ici 2027. L’accent sera mis sur les sous-marins nucléaires, les navires de guerre, les drones et les technologies basées sur l’IA, le secteur de la défense étant présenté comme un « moteur de croissance » par le Trésor – un argument keynésien militaire qui ignore la réalité : le nombre d’emplois dans l’industrie de la défense est en réalité faible.

Ce passage si rapide d’une coopération étroite à une hostilité peut s’expliquer par les avantages et l’avantage stratégique que la Grande-Bretagne perçoit dans la guerre. Elle a plusieurs raisons de ne pas vouloir la voir se terminer.



LE GOUVERNEMENT STARMER NE VEUT PAS QUE LA GUERRE SE TERMINE

Premièrement, il souhaite accéder aux précieux minéraux ukrainiens. Environ 5 % des « matières premières critiques » mondiales se trouvent en Ukraine. Cela comprend quelque 19 millions de tonnes de graphite, dont l’Ukraine est l’un des cinq premiers fournisseurs mondiaux. Le graphite est utilisé pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques. Parmi les autres minéraux essentiels figurent les terres rares, qui jouent un rôle crucial dans les technologies de défense, notamment les systèmes de guidage de missiles et les réseaux radar.

Au total, l’Ukraine possède environ 20 000 gisements minéraux couvrant 116 types de minéraux, dont le béryllium, le manganèse, le gallium, l’uranium, le zirconium, le nickel, le titane et le lithium, pour une valeur estimée à 26 000 milliards de dollars. (1)

La toute première stratégie britannique sur les minéraux critiques, lancée en 2022 et mise à jour en 2023, a identifié 18 minéraux présentant une « criticité élevée » pour le Royaume-Uni. Un rapport de la commission des affaires étrangères sur les minéraux critiques, publié en décembre de la même année, a conclu que « le Royaume-Uni ne peut se permettre de rester vulnérable sur des chaînes d’approvisionnement d’une telle importance stratégique ». Un document d’orientation du ministère de la Défense de 2023, intitulé « Actualisation des minéraux critiques : assurer la résilience dans un environnement mondial en mutation », qualifiait le contrôle exercé par la Chine sur les deux tiers des 18 minéraux critiques – dont 75 % de gisements de terres rares – de menace stratégique. Comme l’a clairement indiqué David Lammy dans un discours l’année dernière : « Regardez autour du monde. Les pays se bousculent pour s’assurer l’accès aux minéraux critiques, tout comme les grandes puissances se sont autrefois battues pour le contrôle du pétrole. »



LE « PARTENARIAT DE 100 ANS » ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L’UKRAINE – ET LA CONCURRENCE ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ÉTATS-UNIS

La déclaration de partenariat de 100 ans de Starmer avec l’Ukraine, bien qu’elle soit en partie un coup de communication réitérant les « garanties de sécurité » accordées par le Royaume-Uni à l’Ukraine il y a plus d’un an, en janvier 2024, fait également explicitement référence au contrôle britannique sur les mines de minéraux. La déclaration engage le Royaume-Uni et l’Ukraine à « élaborer une stratégie ukrainienne sur les minéraux critiques et les structures réglementaires nécessaires pour soutenir la maximisation des bénéfices tirés des ressources naturelles ukrainiennes, par la création éventuelle d’un groupe de travail conjoint ». L’objectif est de donner au secteur privé britannique le droit de privatiser les actifs miniers appartenant à l’État ukrainien. Le projet qui guide ce projet s’appelle SOERA (Réforme des entreprises publiques en Ukraine), et est financé par l’USAID, le ministère britannique des Affaires étrangères est un partenaire mineur.

Selon le cabinet canadien de conseil en risques géopolitiques SecDev, la Russie fait obstacle à l’accès britannique. Ses territoires récemment conquis en Ukraine abritent la moitié des gisements de terres rares et de manganèse du pays, ainsi que plus de 63 % de ses mines de charbon. Un autre problème urgent pour la Grande-Bretagne réside dans la concurrence qui se cache derrière cette coopération américano-britannique. Les prétentions britanniques à être le « partenaire privilégié » de l’Ukraine pour le développement de sa stratégie en matière de minéraux critiques sont directement contrecarrées par les pressions exercées par Trump sur Zelensky pour qu’il cède les vastes ressources minérales du pays en « compensation » du soutien étasunien à l’Ukraine. Trump exige 500 milliards de dollars d’actifs ukrainiens, selon le New York Times. Comme l’a écrit l’iPaper : « Le partenariat centenaire de la Grande-Bretagne est “menacé par Trump”. » Parallèlement, l’UE a également proposé un accord concurrent à l’Ukraine pour sécuriser ses minéraux. (2)

Face à cette concurrence, la Grande-Bretagne utilise son statut de plus proche allié européen de l’Ukraine comme levier pour prendre le contrôle des mines et des voies de transport nécessaires à l’acheminement des minerais ukrainiens vers les marchés mondiaux, selon Andriy Dovbenko, fondateur de UK-Ukraine TechExchange. (3)

L’IMPÉRIALISME BRITANNIQUE, ENCORE

Tout comme l’invasion de l’Irak en 2003 visait en partie le contrôle du pétrole, la campagne de Malaisie dans les années 1950 le caoutchouc et le soutien à l’Afrique du Sud de l’apartheid l’exploitation de l’or et des minéraux, la guerre en Ukraine est en partie une question de profits pour les géants miniers britanniques. Parmi ces entreprises figurent Rio Tinto et Anglo-American, ainsi que Rothschild, qui détient 53 milliards de dollars d’investissements en Ukraine et dont Lord Sedwill, membre du conseil d’administration et ancien ministre du Commerce, est le principal conseiller du ministère ukrainien des Finances depuis 2017. (4) L’objectif est de « défendre Londres comme capitale mondiale de la finance responsable pour les minéraux critiques », en utilisant la prééminence de la City comme place financière, spéculant sur les minéraux ainsi que sur la dette publique. (5)

Le deuxième objectif de la Grande-Bretagne, en encourageant et en prolongeant la guerre, est d’accroître ses exportations mondiales d’armes « testées au combat » et d’étendre son influence militaire sur l’Ukraine. Outre les 14 chars Challenger 2 fournis à l’Ukraine, la Grande-Bretagne a fourni 63 hélicoptères Sea King, 6 véhicules blindés Stormer, 20 véhicules amphibies Viking, 1 800 missiles de défense aérienne, 12 000 armes antichars, 1 000 détecteurs de mines et 4 000 uniformes militaires, ainsi qu’un million de munitions. Les ventes d’armes ont dépassé les 3 milliards de livres sterling, auxquels s’ajoutent 7,8 milliards de livres sterling promis.

IMPLICATION OUVERTE ET SECRÈTE DU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni dirige également la formation des troupes ukrainiennes dans le cadre de l’opération Interflex, qui mobilise 1 050 soldats britanniques. En janvier 2025, 51 000 soldats ukrainiens avaient été formés en Grande-Bretagne, qui sert de plateforme aux pays baltes et scandinaves, au Canada, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas pour l’envoi de troupes au Royaume-Uni afin de contribuer au programme de formation. Le MI6 a également été extrêmement actif en Ukraine, comme l’a confirmé son chef, Sir Richard Moore.(6) Au début de la guerre, les services de renseignement britanniques ont créé une organisation secrète appelée Projet Alchimie pour tenter de vaincre la Russie.(7) Collaborant avec son homologue française, la DGSE, pour obtenir des informations cruciales sur le champ de bataille, les agents du MI6 ont utilisé leur travail pour l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) comme couverture.

« CE COMMERCE LUCRATIF »

Comme prévu, la valeur boursière de BAE Systems a presque triplé et celle de Rolls Royce, fabricant de moteurs d’avions de chasse et de réacteurs de sous-marins, a connu une hausse encore plus importante. Babcock International et Sheffield Forgemaster en sont également les bénéficiaires. La valeur des entreprises d’armement britanniques et européennes a augmenté bien plus rapidement que celle du complexe militaro-industriel américain, toujours dominant. Les profits colossaux tirés de la guerre créent de fortes pressions pour le maintenir.

Des voix s’élèvent aujourd’hui pour libérer ce secteur lucratif de toute contrainte. Quatre-vingt-seize députés travaillistes et six pairs ont signé une lettre ouverte appelant les entreprises financières à « se débarrasser des règles anti-défense inconsidérées qui font obstacle à l’action juste... Il n’y a pas d’investissement plus éthique que d’apporter au peuple ukrainien tout le soutien possible de ses alliés », indique la lettre. Les banques, les investisseurs et les fonds de pension devraient considérer les fabricants d’armes comme des investissements « éthiques » afin que davantage de fonds soient alloués à l’industrie pour armer l’Ukraine et le Royaume-Uni.

Afin d’accroître encore les bénéfices des entreprises d’armement, 2 milliards de livres sterling seront consacrés à l’augmentation de la capacité de prêt d’UK Export Finance afin de contribuer au financement des achats d’équipements militaires britanniques à l’étranger – une subvention d’État aux fabricants d’armes.

LA GRANDE-BRETAGNE TENTE DE POUSSER LES ÉTATS-UNIS ET D’AUTRES PAYS OCCIDENTAUX À POURSUIVRE LA GUERRE

Ces deux raisons expliquent pourquoi la Grande-Bretagne est si activement impliquée sur le terrain en Ukraine. Cela ne se limite pas aux cinquante soldats des forces spéciales britanniques dont la liste des soldats servant en Ukraine figurait dans des documents du Pentagone fuités en 2023 [8]. Cela va bien plus loin.

La « contre-offensive » de 2023, planifiée en Grande-Bretagne et utilisant pour la première fois des chars Challenger 2, a été suivie par l’invasion de Koursk un an plus tard. Selon le journaliste indépendant Kit Klarenberg, il s’agissait d’un projet britannique, sauf le nom, la Grande-Bretagne fournissant la majeure partie de l’équipement, y compris des Challenger – une première dans l’histoire : des chars britanniques combattaient sur le territoire russe. Jerome Starkey, rédacteur en chef de la rubrique Défense du Sun, l’a saluée, qualifiant Koursk d’« humiliation » pour Poutine, mais elle s’est avérée aussi désastreuse que la contre-offensive, coûtant des milliers de vies.

En se vantant de son rôle dans les médias britanniques complaisants et en utilisant ouvertement du personnel britannique pour conseiller l’armée ukrainienne « à une échelle inégalée », la Grande-Bretagne tente de pousser les autres pays occidentaux, notamment les États-Unis, à poursuivre la guerre, sous sa direction. Elle tente actuellement d’exploiter toute division au sein de l’administration Trump pour renforcer les faucons de son équipe, des Démocrates et de l’État profond étasunien.

« L’ÉCHEC LE PLUS SPECTACULAIRE DE LA STRATÉGIE BRITANNIQUE DE L’APRÈS-DEUXIÈME GUERRE MONDIALE... »

Cependant, les plans britanniques visant à empêcher Trump de mettre fin à la guerre sont en difficulté. Le plan de « maintien de la paix » de Starmer et Macron, visant à déployer des troupes en Ukraine, a dû être assoupli après que la Russie a averti que tous les soldats britanniques et français seraient considérés comme des combattants et après le refus des États-Unis de fournir un « filet de sécurité ». Le Times a rapporté les propos d’un expert en défense : « Si les Britanniques semblent avoir une longueur d’avance sur leurs alliés de l’OTAN, cela pourrait être contre-productif. » Même sous Biden, les États-Unis avaient pris leurs distances avec l’invasion de Koursk, une tentative britannique de prolonger la guerre.

Mais malgré ses échecs, la Grande-Bretagne ne lâchera rien. Une analyse du New York Times suggère que si un rapprochement entre Moscou et Washington réussissait, il représenterait l’échec le plus spectaculaire à ce jour de la stratégie britannique d’après-Seconde Guerre mondiale, consistant à utiliser la puissance militaire et les richesses américaines à ses propres fins, une Pax Americana pilotée par les Britanniques, comme le dit Grayzone. Les enjeux sont considérables pour l’impérialisme britannique. Les gains pourraient consister non seulement à contrôler les minerais de l’Ukraine et à obtenir une part importante du gâteau de la reconstruction d’après-guerre, mais aussi à conserver une influence sur l’armée du pays, un rôle que la Grande-Bretagne joue dans de nombreux autres pays.

C’est donc la guerre à tout prix.

LES TRADITIONS IMPÉRIALISTES ET LES AMBITIONS ACTUELLES DE LA GRANDE-BRETAGNE NE DOIVENT PAS ÊTRE SOUS-ESTIMÉES



Les ambitions de la Grande-Bretagne vont au-delà de l’Ukraine pour devenir l’acteur le plus important en Europe centrale et orientale, après avoir déjà dépassé ses rivaux français et allemand dans la région. Les relations britanniques avec la Pologne, par exemple, ont pris une importance croissante, comme en témoigne un nouveau traité militaire entre le Royaume-Uni et la Pologne, qui prévoit la fourniture par la Grande-Bretagne du tout nouveau système de défense aérienne de la Pologne. (9) La Grande-Bretagne a également stationné six Eurofighter Typhoons en Pologne afin d’envoyer « un signal clair de l’engagement de la Grande-Bretagne dans la sécurité de la région », selon l’ambassade britannique à Varsovie. La Pologne a commencé à supplanter l’Allemagne en tant que centre militaire le plus important de l’OTAN, avec la plus grande armée de terre d’Europe.

Avant tout, la Grande-Bretagne agit comme un gardien de l’impérialisme dans son ensemble, en s’appuyant sur sa longue expérience militaire, diplomatique et d’espionnage en tant que première puissance impérialiste du monde. Son économie étant dominée par les intérêts parasitaires mondialisés de la City de Londres, la Grande-Bretagne vise à protéger ces actifs par son incessant bellicisme, tout en bénéficiant directement des risques accrus qu’entraîne la guerre. Comme l’a déclaré John Neal, directeur général de Lloyds of London, un an après le début de la guerre en Ukraine : « Je dois le dire avec prudence, mais un monde plus risqué est un monde favorable aux assureurs ». (10)

Tony Blair a déclaré en 1997 : "Siècle après siècle, le destin de la Grande-Bretagne a été de diriger d’autres nations. Ce destin ne devrait pas faire partie de notre histoire. Il devrait faire partie de notre avenir... Nous sommes un leader de nations, ou nous ne sommes rien". La force des traditions impérialistes et des ambitions actuelles de la Grande-Bretagne ne doit pas être sous-estimée.

Simon Korner