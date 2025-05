Le chaos organisé en Serbie (Consortium News)

La Serbie est un petit pays qui était autrefois le favori des puissances alliées occidentales comme la France et la Grande-Bretagne pour sa résistance héroïque aux invasions autrichienne et allemande lors de deux guerres mondiales.

Ils l’aimèrent tellement qu’en redessinant les frontières européennes à Versailles en 1918, ils l’agrandirent pour le faire devenir le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui devint plus tard la Yougoslavie.

Certains dirigeants serbes de l’époque estimaient que c’était trop, mais à l’époque, les dirigeants croates et slovènes étaient heureux de quitter l’empire austro-hongrois pour rejoindre le camp des vainqueurs.

Tout cela a brusquement changé dans les années 1990. L’Allemagne avait été réunifiée et commençait à abandonner sa politique étrangère humble d’après la Seconde Guerre mondiale. Avec le soutien et l’encouragement de l’Allemagne, les républiques yougoslaves (états) de la Slovénie et de la Croatie ont déclaré leur indépendance, dans l’intention de rejoindre le club des riches : l’Union européenne.

Ce changement a permis aux deux États yougoslaves les plus riches d’arrêter de payer des fonds de développement pour des régions plus pauvres comme le Kosovo et de recevoir des fonds de développement de l’UE. La crise de la dette des années 1970 avait tendu les relations entre les républiques.



Alors que la désintégration yougoslave devenait confuse et violente, les médias et le gouvernement occidentaux ont fait écho avec enthousiasme à la ligne des Habsbourg, non pas en tant que telle, mais comme défense des valeurs occidentales et de l’autodétermination.

Les médias occidentaux rejettent toute la responsabilité sur les Serbes, évoquant l’inévitable analogie hitlérienne pour décrire le dirigeant assiégé de la Serbie, Slobodan Milosevic, comme un « dictateur ». et de comparer ses efforts échoués pour maintenir la Yougoslavie avec l’invasion massive du Troisième Reich dans le reste de l’Europe.

« La petite Serbie héroïque » a été transformée en paria du monde occidental.



Une nation dans les limbes

Le résultat concret du bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999 a été de transformer l’alliance « défensive » en une force agressive, de livrer la province historique serbe du Kosovo aux Albanais armés et de construire une énorme base militaire étatsunienne dans la province.

Mais les nations de l’OTAN ont fait passer cela pour une conspiration pour dire que tels étaient les objectifs des bombardements de l’OTAN. Non, le but officiel était « le droit d’intervenir » pour des raisons de droits humains, pour « sauver les Kosovars » d’un « génocide » qui n’a jamais été une possibilité réelle. C’est ce que tout le monde en Occident a entendu, encore et encore.

Le NATOland et les « valeurs occidentales » ne dominent plus le monde entier. Mais la Serbie est située, géographiquement et psychologiquement, à l’ouest.

La Serbie faisait partie de la Yougoslavie, un pays socialiste indépendant non aligné, qui ne faisait pas partie du bloc soviétique. Mais les Serbes ont une amitié historique avec la Russie, en tant que chrétiens orthodoxes, qui remonte à la lutte de la Serbie pour se libérer de l’Empire ottoman. Les Serbes sont en fait déchirés entre l’Est et l’Ouest, ou attachés à ceux-ci.

Ils sont dans une situation parfaite pour être amis avec tout le monde, c’est ce que l’actuel gouvernement du président Alexander Vucic à Belgrade essaie de faire.

D’après son histoire et ses inclinations naturelles, la Serbie devrait être un pont entre l’Est et l’Ouest.

Vucic a été élu président de la Serbie en 2017 et lui et son Parti progressiste serbe ont remporté plusieurs élections par de larges majorités. Ses politiques de développement économique ont amélioré une mauvaise situation.

Après que les entreprises occidentales ont repris les industries serbes pour les fermer, Vucic a accueilli favorablement les investissements chinois qui font revivre la production industrielle et minière de la Serbie. Le taux de croissance économique s’est accéléré pour atteindre 3,9 % en 2024. L’enseignement supérieur est gratuit pour les étudiants qui réussissent les examens d’entrée, et les universités serbes bénéficient de notes internationales élevées.

Contrairement à ses voisins, les Serbes restent dans leur pays d’origine, tandis que d’autres partent. (La Bosnie-Herzégovine a perdu la moitié de sa population à l’émigration, le Monténégro relativement prospère 24,4 pour cent, la Macédoine du Nord 31,6 pour cent et la Serbie seulement 7 pour cent, indiquant que les perspectives de vie sont relativement prometteuses.)

Les relations de la Serbie avec la Chine sont depuis longtemps amicales et profitables. La politique étrangère de Vucic tente d’établir un équilibre entre l’Est et l’Ouest, mais l’augmentation des hostilités entre l’UE et la Russie rend cela difficile.

Mais les mêmes suprémacistes occidentaux qui ont détruit la fonction de « pont » naturelle de l’Ukraine en insistant sur sa « destinée OTAN » travaillent à renverser tous les ponts potentiels vers la Russie – lointaine Géorgie, Moldavie et voisine Serbie.



En tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, la Serbie est constamment surveillée pour voir si elle s’adapte aux normes économiques et politiques de l’UE. Pour satisfaire Bruxelles, Vucic a fourni des armes à l’Ukraine mais refuse d’appliquer les sanctions contre la Russie, qui fournit du gaz à la Serbie.

Il a rejeté les demandes de l’UE de reconnaître l’indépendance du Kosovo, comme tout dirigeant serbe doit le faire pour rester au pouvoir. Mais ses détracteurs nationaux le considèrent comme trop faible.

Vucic a défié les menaces de l’UE en se rendant à Moscou pour assister aux cérémonies du 9 mai célébrant le 80ème anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie dans sa guerre de conquête. Sinon, il aurait été vivement condamné chez lui pour servilité servile envers l’UE. Au lieu de cela, ses ennemis peuvent crier « la marionnette de Poutine ».

La politique de non-alignement de Josip Tito a été un grand succès et Vucic semble imiter l’approche de l’ancien dirigeant yougoslave. Mais son équilibre l’expose à des critiques de part et d’autre.



Manifestations contre... Quoi

Curieusement, la Serbie est depuis des mois secouée par des manifestations et des blocages massifs d’étudiants, non pas sur la politique étrangère ou sur les politiques gouvernementales spécifiques, mais principalement en réponse à des événements tragiques sans signification politique évidente.

À Belgrade, le 3 mai 2023, un garçon de 13 ans armé de pistolets et de cocktails Molotov a attaqué son école, tuant huit enfants et un agent de sécurité. Le tireur mineur a finalement été envoyé dans un hôpital psychiatrique et les parents ont été inculpés.

Le lendemain, dans la soirée, un jeune homme de 20 ans a traversé deux villages du centre de la Serbie en tirant avec un fusil d’assaut automatique, tuant neuf personnes et en blessant 12 autres. Il s’est enfui mais a été arrêté et finalement condamné à 20 ans de prison.

Cela a été choquant dans un pays où la possession d’armes à feu est élevée, mais les incidents de tir sont rares. De grandes manifestations de protestation ont eu lieu dans les principales villes pendant plusieurs mois. Les dirigeants de l’opposition ont créé un mouvement de protestation « Serbie contre la violence » qui a reproché à Vucic d’avoir créé une « atmosphère » responsable des meurtres.

C’est certainement une exagération. En fait, la répression policière en Serbie est relativement légère et on ne peut guère reprocher à Vucic l’atmosphère de violence qui règne aujourd’hui dans le monde. L’ancienne Première ministre Ana Brnabic a également pris le risque d’exagérer en affirmant que les manifestations étaient « alimentées par des services de renseignement étrangers ».

Les candidats pour « La Serbie contre la violence » ont obtenu 24% des voix lors des élections législatives du 17 décembre 2023, soit seulement la moitié des 48% remportés par la coalition soutenue par Vucic.



En février 2024, une délégation conduite par Marinika Tepic de « Serbia Against Violence » et Radomir Lazovic du « Front vert serbe de gauche » s’est rendue à Strasbourg pour se plaindre auprès du Parlement européen que les élections avaient été volées.

Jouissant d’un pouvoir législatif minimal, le Parlement européen s’affirme principalement en adoptant des résolutions vertueuses condamnant les violations des droits de l’homme dans les pays étrangers sur la base de plaintes souvent non vérifiées.

Comme on pouvait s’y attendre, le Parlement européen a rapidement adopté une résolution forte par un vote écrasant de 461 voix contre 52, appelant à une enquête internationale sur les « irrégularités électorales » et menaçant de mettre fin au financement de l’UE. La principale plainte était qu’en faisant campagne, le président Vucic avait injustement influencé les électeurs.

Marinika Tepic a déclaré à Politico que « si quelque chose ne change pas maintenant, nous allons complètement glisser dans une dictature ».





Le travail missionnaire de l’UE

Les protestations contre la reconnaissance des élections de décembre 2023 ont atteint des proportions telles que beaucoup craignaient une répétition des manifestations de Maidan 2014 qui ont conduit à la guerre en Ukraine.

Pavle Cicvaric, qui avait appris à organiser des programmes et des ateliers financés par des fondations occidentales, a dirigé les manifestations étudiantes à Belgrade. Les parents du jeune leader sont tous deux très impliqués dans le travail des ONG.

Sa mère, la Dre Jelena Žunic Cicvaric, est coordinatrice de projet de l’ONG « Centre régional de ressources de l’UE pour la société civile en Serbie », un canal clé pour la redistribution des fonds de l’Union européenne, alloués uniquement à ceux qui travaillent activement à la sensibilisation aux « valeurs européennes ».

Son père, Radovan Cicvaric, un politicien de longue date qui milite pour l’intégration européenne, promeut également les « valeurs européennes » en tant que directeur de l’ONG Užice Center for Child Rights (UCPD), fondée en 1998.

Tandis que l’UCPD se concentre sur les enfants, une autre ONG influente, la Belgrade Open School (BOS), fondée en 1993, sponsorise des programmes pour les étudiants et les jeunes professionnels, y compris « la formation d’agents du changement social ».

Tous deux font partie de l’« Youth Umbrella Organization of Serbia » qui reçoit des fonds importants de donateurs internationaux tels que l’USAID, la Soros’ Open Society Foundation et divers programmes de l’Union européenne.

Ils organisent des ateliers, des sessions de formation et des projets visant à renforcer les capacités des ONG locales et à promouvoir les valeurs européennes. Les pays en transition qui demandent leur adhésion à l’UE doivent écouter des instructions sur la façon d’être des Européens dignes.

Cette tâche éducative est menée par le Fonds européen pour les Balkans (EFB), une initiative conjointe de fondations européennes qui envisage, dirige et soutient des initiatives visant à renforcer la démocratie et à favoriser l’intégration européenne.

Il est important de noter que l’EFB parraine un « projet historique conjoint » pour produire et diffuser une version unifiée de l’histoire régionale, avec le soutien aimable du ministère allemand des Affaires étrangères.

Le Balkan Trust for Democracy (BTD) est une fondation basée à Belgrade. Il a été fondé en mars 2003 par le Fonds Marshall allemand, l’USAID et la Fondation Charles Stewart Mott. Les autres donateurs sont le Rockefeller Brothers Fund, la Tipping Point Foundation, la Robert Bosch Foundation, l’Agence suédoise de coopération pour le développement international et les ministères des affaires étrangères du Danemark et de la Grèce. La BTD appuie les dons, le dialogue sur les politiques et le développement du leadership.

Si vous voulez être un leader, vous savez où aller.

Il est difficile d’imaginer que ces organisations financées par l’Occident n’aient pas contribué au zèle et à la compétence des manifestants étudiants serbes.

Un effondrement mortel

Novi Sad est la deuxième plus grande ville de Serbie, un arrêt majeur sur la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Belgrade et Budapest qui a été reconstruite avec l’aide chinoise.

Dans le cadre de ce projet, la gare moderniste de Novi Sad, vieille de 60 ans, a été récemment rénovée, laissant en place un long auvent en béton sur son côté d’entrée. Le matin du 1er novembre 2024, la verrière en béton s’est soudainement effondrée, tuant un total de 16 personnes.

Le gouvernement serbe a déclaré un jour de deuil national, plusieurs responsables ont démissionné, dont le ministre des Travaux publics et le maire de Novi Sad. Les enquêtes sur les causes se poursuivent.

Pour les militants étudiants, l’effondrement a été vu comme une preuve claire de la corruption, non seulement dans le travail de construction sur la station, mais dans toute la société. Déclarant que ce qui s’est passé à Novi Sad est la preuve que la Serbie est submergée par le crime, la violence, la corruption et le désespoir, les étudiants se sont donné pour tâche de changer cette « réalité sociale insupportable » pour construire une nouvelle Serbie.

Un mouvement apparemment sans chef organise des plénières d’étudiants qui décident en privé par consensus de ce qu’il faut faire ensuite. Ils ont fermé les facultés et les écoles de l’université, empêchant ainsi les étudiants d’assister aux cours pendant des mois.

Les étudiants qui veulent assister aux cours sont traités comme des traîtres. Même les hôpitaux ont été bloqués. Il a été observé que les étudiants militants ont tendance à provenir de familles aisées et ne sont pas rejoints par des jeunes de la classe ouvrière. C’est une révolte d’élites qui réclame l’égalité.

Les élèves qui bloquent la circulation sont protégés par la police. Le gouvernement soupçonne clairement la provocation et évite le genre de répression violente utilisée par le gouvernement français d’Emmanuel Macron pour écraser le mouvement des Gilets jaunes...

Lire la suite