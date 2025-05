Le fasciste Stephen Miller déclare que Trump a l’intention de contourner la Cour suprême et de déployer la Garde nationale pour procéder à des expulsions de masse (WSWS)

Alors que l'administration Trump intensifie le kidnapping et la détention de citoyens américains, de résidents légaux, d'étudiants, d'immigrés et de demandeurs d'asile sans procédure régulière, le principal conseiller politique Stephen Miller a confirmé vendredi que l'administration avait l'intention de défier les décisions de la Cour suprême et d'utiliser la Garde nationale pour procéder à des expulsions de masse. Il a fait ces remarques lors d'une interview sur le podcast des propagandistes républicains Clay Travis et Buck Sexton.

Interrogé par les animateurs sur le fait de savoir si l'administration prévoyait toujours de « les expulser en masse », Miller a répondu :

Oui. Absolument. [...] Mais le plus grand obstacle à court terme à cet objectif, bien sûr, ce sont les tribunaux et ces juges de gauche radicale qui tentent d'arrêter le système de l'application des lois sur l'immigration à l'échelle nationale.

Après avoir mentionné le pouvoir judiciaire, Miller a déclaré :

Nous [...] le ministère de la justice, poursuivons une stratégie juridique dans l'espoir que très bientôt la Cour suprême balaiera ces injonctions afin que nous puissions nous atteler à la sécurisation de la patrie américaine dans toute sa force.

Miller a ajouté que l'administration était prête à prendre des mesures pour défier la Cour :

Si la Cour suprême n'accorde pas cette aide, il existe de nombreuses autres options que je n'évoquerai pas ici en ce qui concerne les autorités et les pouvoirs inhérents du président. Donc nous ne faisons pas qu’attendre après la Cour suprême : la Cour suprême fera, je l'espère, ce qu'il faut, ou bien nous avons beaucoup d'autres options à notre disposition.

Lorsque Miller parle des « autorités et pouvoirs inhérents du président », il invoque explicitement la « théorie de l'exécutif unitaire », une interprétation dictatoriale de la Constitution qui affirme que le président seul exerce un contrôle total sur le pouvoir exécutif et possède une autorité considérable sur la politique étrangère et intérieure, y compris l'immigration et l'application de la loi.

Miller, tant pendant son séjour à la Maison-Blanche qu'en tant que fondateur d'America First Legal en 2021, a proposé des politiques et intenté des actions en justice visant à légitimer les attaques dictatoriales de Trump contre les agences fédérales et le droit établi.

Il a noté que pour procéder à des expulsions de masse, l'administration devrait enrôler « les forces de l'ordre étatiques et locales dans tout le pays pour aider à soutenir l'opération d’expulsion », ainsi que la Garde nationale.

« Nous allons faire en sorte que la Garde nationale soit davantage impliquée dans des rôles d'application des lois sur l'immigration dans le cadre de l'application des lois nationales », a déclaré Miller, ajoutant que « cela est autorisé dans le cadre du programme 287(g) qui est également utilisé pour l'application des lois au niveau des États et au niveau local ».

Le programme 287(g), une disposition ajoutée à la Loi sur l'immigration et la nationalité en 1996, permet au ministère de la sécurité intérieure (DHS) de déléguer les forces de l'ordre des États et des localités pour effectuer des descentes dans les services d'immigration et exécuter d'autres fonctions. Toutefois, cette disposition n'a jamais été utilisée pour déléguer des membres de l'armée américaine.