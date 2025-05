Le fondateur d'Al Nosra (Al Qaïda en Syrie) et d'HTS, actuel président de la Syrie, al Charaa, sera reçu par Macron mercredi à Paris

Le président syrien Ahmed al-Charaa reçu mercredi par Emmanuel Macron

Ahmed al-Charaa. Abou Mohammed al-Joulani

Ahmed al-Charaa (ou al-Chareh, en arabe : أحمد الشرع), également connu par son nom de guerre d'Abou Mohammed al-Joulani (en arabe : أبو محمد الجولاني), né le 29 juillet 1982 à Riyad, en Arabie saoudite, est un homme d'État, commandant djihadiste et rebelle syrien. Il est le fondateur et le chef du Front al-Nosra, puis de Hayat Tahrir al-Cham, et le président de la République arabe syrienne à titre transitoire depuis le 29 janvier 2025...Lire la suite