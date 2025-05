Le nombre croissant de morts du plan de distribution de l’aide USA-Israël à Gaza

Article originel : The Rising Death Toll of the U.S.-Israel Aid Distribution Plan in Gaza

The Intercept, 28.05.25

Depuis qu’un plan conjoint étatsuno-israélien a mis une organisation sans but lucratif en charge de la distribution d’aide à Gaza, au moins neuf personnes ont été tuées et 47 blessées...Lire la suite