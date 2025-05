Le Nouvel Âge des Ténèbres. Le génocide est la monnaie de la domination occidentale (ScheerPost)

Chris Hedges : Le Nouvel Âge des Ténèbres Article originel : Chris Hedges: The New Dark Age ScheerPost, 18.05.25

Such a Bright Future – by Mr. Fish / Un avenir radieux – par M. Fish

La frontière de 15 kms entre l’Égypte et Gaza est devenue la ligne de démarcation entre le Sud et le Nord, la démarcation entre un monde de violence industrielle sauvage et la lutte désespérée des personnes rejetées par les nations les plus riches.

Il n’y aura « aucun moyen », a-t-il annoncé, même si les otages israéliens restants sont rendus. Israël « détruit de plus en plus de maisons » à Gaza. Les Palestiniens « n’ont nulle part où retourner ».

À quelques kilomètres de là, dans Gaza, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans des tentes rudimentaires ou dans des bâtiments endommagés au milieu des décombres sont massacrés quotidiennement par les balles, les bombes, les tirs de missiles, les obus de chars, les maladies infectieuses et l’arme la plus ancienne de la guerre de siège : la famine. Une personne sur cinq est confrontée à la famine après près de trois mois de blocus israélien des denrées alimentaires et de l’aide humanitaire.

Il est à 320kms de l’endroit où je me trouve au Caire jusqu’au poste frontalier de Rafah à Gaza. Garés dans les sables arides du nord du Sinaï en Égypte, 2 000 camions sont remplis de sacs de farine, de réservoirs d’eau, de nourriture en conserve, de fournitures médicales, de bâches et de carburant. Les camions sont au ralenti sous le soleil brûlant, et la température monte jusqu’à 90 degrés.

Les nazis sont des boucs émissaires commodes pour notre héritage commun européen et américain du massacre de masse, comme si les génocides que nous avons perpétrés dans les Amériques, en Afrique et en Inde n’avaient pas eu lieu, notes de bas de page sans importance dans notre histoire collective.

Il ouvre un cauchemar hobbésien où les forts crucifient les faibles, où aucune atrocité, y compris le génocide, n’est pas exclue, où la race blanche dans le Nord mondial revient à l’incontrôlable, La sauvagerie et la domination ataviques qui définissent le colonialisme et notre histoire séculaire de pillage et d’exploitation.

Henry Howe (1816-1893) – Page 108; Collections historiques du Grand Ouest : contenant des récits des événements les plus importants et intéressants de l’histoire occidentale. Éditeur : Cincinnati, H. Howe -1852 (Wikipédia)

Le socialiste du XIXe siècle Louis-Auguste Blanqui, contrairement à presque tous ses contemporains, a rejeté la croyance centrale de Georg Wilhelm Friedrich Hegel et de Karl Marx selon laquelle l’histoire humaine est une progression linéaire vers l’égalité et une plus grande moralité. Il a averti que ce positivisme absurde est perpétré par les oppresseurs pour décourager les opprimés.

Le génocide à Gaza fait partie d’un schéma. C’est le signe avant-coureur des génocides à venir, d’autant plus que le climat s’effondre et que des centaines de millions de personnes sont obligées de fuir pour échapper aux sécheresses, aux incendies, aux inondations, à la baisse des récoltes, aux États défaillants et à la mort massive. C’est un message sanglant de notre part au reste du monde : Nous avons tout et si vous essayez de nous l’enlever, nous vous tuerons. Gaza met un terme au mensonge du progrès humain, le mythe que nous évoluons moralement. Seuls les outils changent. Là où nous tuions autrefois des victimes à coups de matraque ou les déchiquettions avec des sabres, aujourd’hui nous larguons des bombes de 2 000 livres sur des camps de réfugiés, pulvérisons des familles avec des balles provenant de drones militarisés ou les pulvérisons avec des obus de char, de l’artillerie lourde et des missiles.

Selon l’historien David E. Stannard, entre 1490 et 1890, la colonisation européenne, y compris les actes de génocide, a tué jusqu’à 100 millions d’autochtones. Depuis 1950, il y a eu près de deux douzaines de génocides, dont ceux du Bangladesh, du Cambodge et du Rwanda.

L’histoire de l’humanité est définie par de longues périodes de stérilité culturelle et de répression brutale. La chute de l’Empire romain a conduit à l’appauvrissement et à la répression dans toute l’Europe au cours des âges sombres, à peu près du sixième au XIIIe siècle.

Le progrès scientifique et technologique, plutôt qu’un exemple de progrès, pourrait « devenir une arme terrible entre les mains du capital contre le travail et la pensée ».

Il n’y a pas eu de renaissance avant le XIVe siècle et la Renaissance, un développement rendu possible en grande partie par l’épanouissement culturel de l’Islam qui, grâce à la traduction d’Aristote en arabe et à d’autres réalisations intellectuelles, a empêché la sagesse du passé de disparaître.

Il y a eu une perte de connaissances techniques, notamment sur la façon de construire et d’entretenir des aqueducs. L’appauvrissement culturel et intellectuel a conduit à une amnésie collective. Les idées des anciens érudits et artistes ont été effacées.

La société ordonnée, avec ses lois, son étiquette, sa police, ses prisons et ses règlements, toutes formes de coercition, garde ces qualités latentes sous contrôle. Supprimez ces obstacles et les humains deviennent, comme nous le voyons avec les Israéliens à Gaza, des animaux meurtriers et prédateurs, se délectant de l’ivresse de la destruction, y compris des femmes et des enfants.

Cet âge des ténèbres utilise les outils modernes de la surveillance de masse, de la reconnaissance faciale, de l’intelligence artificielle, des drones, de la police militarisée, de la révocation du droit à un procès équitable et des libertés civiles pour infliger le règne arbitraire, L’anarchie et la terreur qui étaient les dénominateurs communs des âges sombres.

« Ils étaient deux individus parfaitement insignifiants et incapables », écrit Conrad à propos de Kayerts et Carlier.

Dans An Outpost of Progress, il raconte l’histoire de deux commerçants européens, Carlier et Kayerts, qui sont envoyés au Congo. Ces commerçants prétendent être en Afrique pour implanter la civilisation européenne. L’ennui, la routine étouffante et surtout le manque de contraintes extérieures font des deux hommes des bêtes. Ils échangent des esclaves contre de l’ivoire. Ils se battent pour la nourriture et les fournitures qui s’amenuisent. Kayerts finit par assassiner son compagnon sans armes, Carlier.

Joseph Conrad a capturé cette dichotomie entre ce que nous sommes et ce que nous disons être dans son roman Heart of Darkness ("Au coeur des ténèbres") et sa nouvelle An Outpost of Progress.

Le monarque belge, le roi Léopold, a occupé le Congo à la fin du XIXe siècle au nom de la civilisation occidentale et de la lutte contre l’esclavage, mais il a pillé le pays, ce qui a entraîné la mort — par la maladie, la famine et le meurtre — d’environ 10 millions de congolais.

« dont l’existence n’est rendue possible que par la haute organisation de foules civilisées. Peu d’hommes se rendent compte que leur vie, l’essence même de leur caractère, leurs capacités et leurs audaces ne sont que l’expression de leur foi dans la sécurité de leur environnement. Le courage, le calme, la confiance; les émotions et les principes; chaque grande et toute petite pensée n’appartient pas à l’individu mais à la foule : à la foule qui croit aveuglément dans la force irrésistible de ses institutions et de sa morale, dans le pouvoir de sa police et de son opinion.

Mais le contact avec la pure sauvagerie, avec la nature primitive et l’homme primitif, apporte un trouble soudain et profond dans le cœur. Au sentiment d’être seul de son espèce, à la perception claire de la solitude de ses pensées, de ses sensations — à la négation de l’habituel, qui est sûr, s’ajoute l’affirmation de l’inhabituel, qui est dangereux ; une suggestion des choses vague, incontrôlable, et répugnant, dont l’intrusion décomposante excite l’imagination et met à rude épreuve les nerfs civilisés des imbéciles comme des sages. »