Le Pentagone utilise une menace chinoise fabriquée pour construire des soldats génétiquement modifiés (MintPress News)

Le Pentagone utilise une menace chinoise fabriquée pour construire des soldats génétiquement modifiés Article originel : U.S. Army soldier wearing IVAS augmented reality headset during test Investigation Par Alan Mc Leod MintPress News, 24.05.25

La biotechnologie promet également de nouveaux avantages en matière de furtivité et de mobilité. Le camouflage biologique dynamique, par exemple, pourrait protéger les combattants de la détection thermique, tandis que les biocapteurs portables pourraient ajuster les paramètres de la mission en fonction des données physiologiques en temps réel. Dans l’ensemble, ces progrès exigent une refonte fondamentale de la façon dont la biologie soutient des opérations militaires soutenues et agiles, ce qui révolutionne ce que signifie défendre les États-Unis, y compris la construction, la nutrition et les forces de guérison sur le terrain. »

Au nom de la sécurité nationale, Washington pousse maintenant à la déréglementation, aux investissements massifs du gouvernement et à l’expérimentation humaine. Selon les experts, cet effort fait écho à la paranoïa de l’ère de la guerre froide et menace d’éroder les frontières éthiques dans le domaine des sciences et de la guerre.

Le rapport soutient que « gagner » la course mondiale aux biotechnologies nécessitera de « réduire les risques liés à la production nationale de produits biotechnologiques liés à la défense » et de modifier les « spécifications militaires » pour permettre aux entreprises de biotechnologie de vendre plus facilement leurs produits au Pentagone. Il est également fait référence à plusieurs reprises à la nécessité de « réduire ou d’éliminer les obstacles réglementaires pour les produits familiers ». Bien que le rapport ne définisse jamais les « produits familiers », le terme peut faire référence à des technologies controversées et expérimentales telles que l’édition de gènes CRISPR et les thérapies par ARNm.

NSCEB demande également que les « bases de données biologiques » à grande échelle soient traitées comme une « ressource stratégique ». Il exhorte le Congrès à ordonner au Pentagone de construire des installations commerciales dans tout le pays pour fabriquer des produits biotechnologiques jugés « essentiels aux besoins du ministère de la Défense ». Le gouvernement des États-Unis « devra assumer une partie du risque lié au financement de la phase initiale de la biotechnologie et encourager l’investissement privé », comme « [rationaliser] les processus réglementaires pour alléger les fardeaux inutiles et accélérer la commercialisation ».

Le ton du rapport est urgent, et les législateurs semblent désireux d’agir. Un jour après la publication du rapport, le président de l’ANCEF, Todd Young, et les commissaires Alex Padilla, Stephanie Bice et Ro Khanna ont présenté conjointement la Loi sur l’initiative nationale en matière de biotechnologie à la Chambre des « mettre en place une approche pangouvernementale pour faire progresser la biotechnologie dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la productivité économique et de la compétitivité des États-Unis. »...Lire la suite