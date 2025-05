"Le plan de Trump". Netanyahu pose la déportation des Palestiniens de Gaza comme 'condition' pour mettre fin au génocide (The Cradle)

Netanyahu pose le déplacement des Palestiniens de Gaza comme 'condition' pour mettre fin au génocide

Article originel : Netanyahu sets displacement of Palestinians from Gaza as 'condition' to end genocide

The Cradle, 21.05.25 Le dirigeant israélien a déclaré que l’invasion actuelle de Gaza vise à 'achever le travail'.

Le premier ministre israélien et criminel de guerre recherché par la communauté internationale, Benjamin Netanyahu, a annoncé le 21 mai que la mise en œuvre d’un plan étatsunien visant à déplacer les Palestiniens de Gaza est une « condition claire » pour lever le siège de la bande. « Je suis prêt à mettre fin à la guerre à Gaza, dans des conditions claires qui assureront la sécurité d’Israël – tous les otages rentrent chez eux, le Hamas dépose ses armes, démissionne du pouvoir, son leadership est exilé de la bande ... Gaza est totalement désarmée, et nous réalisons le plan de Trump. Un plan qui est si correct et si révolutionnaire », a déclaré Netanyahu lors d’un discours télévisé mercredi soir. La semaine dernière, lors de sa visite au Qatar, Trump a redoublé d’efforts pour nettoyer ethniquement Gaza des Palestiniens, en insistant pour que l’enclave assiégée soit transformée en « zone de liberté ». « Gaza est un territoire de mort et de destruction depuis de nombreuses années », a déclaré M. Trump. « J’ai des concepts pour Gaza qui me semblent très bons – faites-en une zone de liberté. Laissez les États-Unis s’impliquer et en faire simplement une zone de liberté. » Au cours de son discours de mercredi, le premier ministre israélien a également souligné que l’opération en cours des chariots de Gédéon est destinée à « achever la guerre, le travail ».

« Nos forces prennent de plus en plus de terrain afin de les débarrasser des terroristes et des infrastructures du terrorisme du Hamas », a-t-il déclaré, ajoutant qu’à la fin de l’opération, qui devrait durer un an, « tous les territoires de Gaza seront sous contrôle sécuritaire israélien, et le Hamas sera totalement vaincu ». En réponse aux appels croissants de ses proches alliés pour permettre l’aide humanitaire à Gaza, Netanyahu a déclaré que Tel Aviv et Washington ont « élaboré » un plan d’aide humanitaire qui sera mis en œuvre en trois étapes. Il a décrit la première étape comme étant « l’entrée des aliments de base maintenant ». Cela sera suivi par l’ouverture de centres de distribution d’aide gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), qui a engagé des mercenaires américains et égyptiens pour distribuer l’aide à ces centres. Netanyahu a déclaré que la troisième étape consistera à créer une « zone stérile » dans le sud de Gaza pour abriter la population palestinienne. « Dans cette zone, qui sera totalement libre du Hamas, les habitants de Gaza recevront une aide humanitaire complète », a-t-il expliqué.