L'Allemagne – purifiée par la mémoire de ses crimes historiques – devait se réarmer militairement afin de défendre la liberté et la démocratie contre la Russie (et aussi les États-Unis). C'était, en résumé, le message central du discours prononcé par le président allemand Frank-Walter Steinmeier le 8 mai, à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la reddition de la Wehrmacht hitlérienne.

Dans un passage de son discours, Steinmeier a fait référence à Victor Klemperer, linguiste d’origine juive ayant survécu à la dictature nazie à Dresde, dont les journaux intimes comptent parmi les meilleurs témoignages sur la vie dans le Troisième Reich. Il aurait également dû mentionner le livre La langue du Troisième Reich: Carnet d’un philologue, dans lequel Klemperer analyse soigneusement la langue du Troisième Reich (Lingua Tertii Imperii) et démontre comment les nazis ont inversé le sens des mots et les ont répétés de façon stéréotypée pour manipuler l’opinion publique. Steinmeier a utilisé la même technique.

Le président allemand s’est exprimé dans le bâtiment du Reichstag devant les dirigeants de l’État et de la société, les membres du Bundestag (Parlement allemand) et le corps diplomatique. Mais deux représentants diplomatiques n’avaient pas été invités: l’ambassadeur de la Fédération de Russie, État successeur de l’Union soviétique – qui a consenti les plus grands sacrifices pour vaincre le régime nazi, au prix de 13 millions de soldats tombés et d’au moins 15 millions de civils tués – et l’ambassadeur de Biélorussie.



Steinmeier l’a justifié par la «guerre d’agression de Poutine» contre l’Ukraine et le «mensonge historique» selon lequel la guerre contre l’Ukraine serait la continuation de la lutte contre le fascisme, ce que le Kremlin utiliserait pour dissimuler une «folie impériale, une grave injustice et les crimes les plus graves». Il a promis de continuer à soutenir militairement l’Ukraine contre la Russie. «Laisser l’Ukraine sans protection et sans défense reviendrait à abandonner les leçons du 8 mai!» a-t-il soutenu.

Steinmeier sait mieux que cela. En tant que ministre allemand des Affaires étrangères, il a été personnellement impliqué en 2014 dans le renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch, qui avait refusé de signer avec l’Union européenne un accord défavorable. Steinmeier a rencontré le dirigeant du parti d’extrême droite Svoboda, qui s’inspire des traditions des collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d’autres représentants politiques des oligarques ukrainiens, afin de convenir de la destitution du président et du transfert du pouvoir. Le lendemain, des milices fascistes armées ont forcé Ianoukovitch à fuir et l’OTAN a commencé à réarmer systématiquement une armée ukrainienne effondrée.

L’attaque lancée par Poutine contre l’Ukraine a été une réponse réactionnaire à cet encerclement militaire par l’OTAN. En tant que représentant des oligarques russes, qui craignent la classe ouvrière internationale autant que la classe ouvrière russe, Poutine ne pouvait pas s’adresser aux masses et n’avait pas de réponse progressiste à l’avancée de l’OTAN. Présenter la guerre de celle-ci contre la Russie, que l’Allemagne a déjà soutenue à hauteur de 13 milliards d’euros, comme étant les «leçons du 8 mai» est le summum de la falsification historique.

La guerre vise à placer l’Ukraine et ses riches ressources naturelles sous contrôle européen – ou américain – et à éliminer la Russie comme rival géostratégique et la démanteler afin d’accéder sans entrave à ses matières premières.