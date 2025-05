Le projet d'Israël pour « détruire » Gaza (Human Rights Watch)

Comment ont-ils pu laisser cela se produire ?

C'est la question que tout le monde se pose, des années plus tard, en repensant aux crimes atroces commis dans le passé. Tout semble si clair dans les livres d'histoire : crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide...



Ce n'est pas que ces choses ne soient pas claires sur le moment. En fait, elles sont souvent documentées de manière très détaillée, plus ou moins au fur et à mesure qu'elles se produisent.

Pourtant, d'une manière ou d'une autre, lorsque ces événements se déroulent en temps réel, certaines personnes semblent incapables – ou plus souvent, peu disposées – à accepter les preuves que leurs yeux et leurs oreilles leur fournissent. Diverses considérations détournent l'attention des dirigeants internationaux en particulier : préjugés, alliances, politique...

Il ne peut y avoir aucune justification pour les pires crimes connus de l'humanité, mais cela n'empêche pas les dirigeants d'essayer d'en trouver.

Et c'est ainsi que vous avancez vers la réponse à la question qui se posera dans le futur. À l'époque, le monde avait des dirigeants qui ont refusé de prendre position et de défendre l'humanité au moment où cela importait le plus.

Aujourd'hui, tout le monde peut voir qu'Israël commet des atrocités à Gaza dans le cadre des hostilités qui ont éclaté le 7 octobre 2023. Nous avons assisté à la destruction systématique de maisons, d'immeubles, de vergers et de champs, d'écoles, d'hôpitaux et d'installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Israël a également ouvertement utilisé la famine comme arme de guerre.

Ces actions constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, notamment l'extermination et des actes de génocide.

Aujourd'hui, le dernier projet du gouvernement israélien a rendu ses intentions encore plus claires. Il veut démolir ce qui reste des infrastructures civiles de Gaza et concentrer la population palestinienne (environ 2 millions de personnes) dans une zone minuscule.

Les ministres du gouvernement israélien ne pourraient pas être plus clairs. Ils affirment qu'Israël va « enfin conquérir la bande de Gaza ». Ils menacent de « détruire complètement » Gaza et affirment que sa population palestinienne « partira en masse vers des pays tiers ».

Certains responsables israéliens affirment que l'exode palestinien sera « volontaire ». Cependant, il est difficile de qualifier cela de volontaire, alors qu'Israël a délibérément détruit la capacité de la bande de Gaza à assurer la survie de sa population.

S'il était mis en œuvre, ce plan constituerait une escalade odieuse vers l'extermination. En fait, le plan israélien est si manifestement extrême et a été rendu si évident qu'il devrait déclencher une action internationale en vertu du « devoir de prévenir » prévu par la Convention sur le génocide.



La Convention sur le génocide de 1948 est un accord international qui incarne l'esprit du « plus jamais ça ». Elle stipule qu'un « devoir de prévention » du génocide naît dès qu'un État apprend, ou aurait normalement dû apprendre, qu'il existe un risque sérieux que des actes de génocide soient commis.

Cent cinquante-trois pays ont signé la Convention. Parmi eux figurent les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Pourtant, ce sont précisément certains de ces pays qui ont le plus soutenu le gouvernement israélien tout au long du carnage à Gaza, notamment en continuant à fournir des armes à Israël même après que les atrocités soient devenues indéniables.

Le dernier projet d'Israël devrait enfin, après tout ce temps, ébranler profondément Londres, Bruxelles, Berlin, Paris et Washington. Il devrait les amener à voir au-delà de la politique au jour le jour, à prendre conscience de leur responsabilité envers l'humanité et l'histoire, ainsi que de leur obligation légale d'agir.

Sans cela, la question qui se posera un jour sera peut-être : « Comment ont-ils pu laisser cela se produire ? » Et tout le monde connaîtra la réponse.