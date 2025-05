Le staff de Biden admet ce que nous savions tous : la Maison-Blanche a menti au sujet de ses efforts de cessez-le-feu pour arrêter le génocide israélien à Gaza (Mondoweiss)

Le staff de Biden admet ce que nous savions tous : la Maison-Blanche a menti au sujet des efforts de cessez-le-feu

Une fois pour toutes, nous pouvons mettre un terme à toute idée selon laquelle l’administration Biden aurait fait quoi que ce soit pour arrêter le génocide de Gaza.

Il y a eu de nombreux moments décourageants pendant la campagne présidentielle étatsunienne de 2024 pour les progressistes qui soutiennent les droits des Palestiniens. Pourtant, peu de gens étaient aussi déflationnistes que ce moment où la membre éminent et ostensiblement progressiste de The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, se tenait sur le podium à la Convention nationale démocrate et a dit au public que la vice-présidente Kamala Harris « travaillait sans relâche pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et ramener les otages chez eux ». Nous savions qu’elle mentait. AOC elle-même savait qu’elle mentait. Mais c’était simplement le message que la foule — qui était plus que désireuse de montrer son soutien aux démocrates malgré le refus total du parti de permettre même à la voix palestinienne la plus conciliante et modérée d’être entendue — voulait entendre, et ils l’ont mangé. La nature absolument sans vergogne du mensonge a été confirmée par pas moins de neuf fonctionnaires de l’administration de Joe Biden et rapportée par le propre programme d’information israélien de la chaîne 13, Hamakor, qui se traduit comme « La Source ».