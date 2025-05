Les défenses aériennes étatsuniennes échouent en Ukraine (MoA)

Les défenses aériennes étatsuniennes échouent en Ukraine

Article originel : U.S.-Supplied Air Defenses Fail In Ukraine

Moon of Alabama, 28.05.25





Le 23 mai, l’ancien commandant en chef de l’armée ukrainienne a fait une évaluation pessimiste de la guerre en Ukraine (traduction automatique) : L’ancien commandant en chef des forces armées de l’Ukraine, et maintenant ambassadeur au Royaume-Uni Valery Zaluzhny a dit que la Russie a dépassé l’Ukraine dans les innovations sur le champ de bataille.

...

Selon lui, l’Ukraine en ce moment "ne parvient pas à générer continuellement et à l’échelle des innovations, même dans les domaines où hier nous étions devant l’ennemi." « L’ennemi nous a déjà rattrapé et nous sommes à la traîne – et il faut être honnête à ce sujet », a-t-il déclaré.

...

L’ancien commandant en chef estime que la Fédération de Russie mène maintenant une guerre d’attrition. En réponse, il est nécessaire, selon Zaluzhny, "de saper la composante économique et sociale afin de priver la Russie de la possibilité de développement scientifique et technologique et de commencer les processus d’agitation civile et de désintégration." Comment faire cela, l’ex-commandant en chef ne précise pas,...

Zaluzhny faisait probablement référence non seulement à la guerre des drones que la Russie est en train de gagner, mais aussi à l’état médiocre des défenses aériennes de l’Ukraine.

Un jour après Zaluzhny, le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a confirmé son constat (traduction automatique) : La Russie a amélioré ses missiles balistiques, de sorte que les systèmes Patriot sont devenus beaucoup plus en difficultés pour les abattre. C’est ce qu’a déclaré le chef du Département des communications des forces aériennes des forces armées de l’Ukraine, Yuriy Ignat, en commentant le bombardement de Kiev. Les missiles Iskander-M, qui attaquent le long d’une trajectoire balistique, ont été considérablement améliorés et modernisés "Nous parlons de tirer des pièges radar, que chaque missile peut tirer pendant l’approche de la cible. Un autre est le vol d’un missile balistique le long d’une trajectoire quasi-balistique, lorsque le missile ne vole pas en ligne droite, mais effectue déjà des manœuvres", a-t-il déclaré lors du téléthon.

Les nouvelles versions d’Iskander utilisent des leurres pour confondre les radars de défense aérienne. Ils manœuvrent également durant la dernière phase de leur vol, rendant leur interception presque impossible. Le Washington Post a fait état de l’attaque à grande échelle du samedi soir contre l’Ukraine et a indiqué que les systèmes de défense aérienne des Patriots en Ukraine avaient échoué (archivés) : L’assaut russe a impliqué près de 400 missiles et drones, dont neuf missiles balistiques que les défenses aériennes ukrainiennes, déjà tendues et en pénurie, n’ont pas réussi à intercepter, a déclaré la force aérienne ukrainienne.

Certains des missiles russes ont détruit au moins une batterie de défense aérienne Patriot. Chaque batterie se compose d’un radar, d’une station de contrôle de combat et de deux lanceurs ou plus. Le coût d’une batterie complète est d’environ 1 milliard de dollars. Chaque missile tiré coûte entre 2 et 4 millions de dollars.

La batterie Patriot détruite pendant la frappe du week-end n’était pas la première à rencontrer ce sort.

Le magazine Military Watch a documenté l’histoire du système en Ukraine : Le système Iskander a d’abord été confirmé pour avoir détruit avec succès un système Patriot le 23 février 2024, et une frappe subséquente a détruit un autre système près de la localité de Sergeevka le 10 mars de cette année, laissant les forces terrestres dans la région exposées. Par la suite, au cours de la deuxième semaine de juillet 2024, de nouvelles images ont confirmé la destruction de deux batteries dans la région d’Odessa, tandis que le 11 août, trois autres batteries de missiles et un radar AN/MPQ-65 auraient été détruits lors des frappes Iskander-M. L’un des plus récents succès de l’Iskander-M a été la destruction de la station radar multifonctionnelle AN/MPQ-65 du Patriot, de la cabine de contrôle de combat et des véhicules de lancement de missiles, tous détruits dans la région de Dnepropetrovsk.

Avec celui du samedi/dimanche, il s’agit d’un total de dix systèmes détruits. C’est probablement plus de la moitié du total fourni par les États-Unis et leurs alliés.

Le système de défense aérienne Patriot est assez ancien. La première version a été utilisée il y a 35 ans pendant la première guerre étatsunienne en Irak. Il a largement échoué dans la réalisation de sa mission : En 1992, un rapport militaire intitulé « L’efficacité du système de missiles Patriot pendant la tempête du désert » a révélé que sur les 158 missiles tirés durant la guerre du Golfe, 45 pour cent ont été lancés contre des cibles fausses. Une étude réalisée au début des années 1990 par Theodore Postol, professeur de science, technologie et sécurité internationale à l’Institut de technologie du Massachusetts et éminent expert en technologies de missiles, a souligné que « le taux d’interception du Patriot pendant la guerre du Golfe était très faible. Les données issues de ces études préliminaires indiquent que le taux d’interception du Patriot pourrait être bien inférieur à 10 pour cent, voire nul. » Même les « plus primitifs des adversaires » pourraient facilement échapper à l’interception, conclut son étude.

De nouvelles versions du radar et des missiles du Patriot, les PAC-2 et PAC-3, ont été introduites mais ont continué à échouer : Après les révélations des lacunes du système Patriot lors de la guerre du Golfe, le monde occidental espérait que sa modernisation lui permettrait d’offrir une défense beaucoup plus viable contre les attaques par missiles balistiques. Ces espoirs ont été déçus par ses performances lors de l’invasion de l’Irak en 2003, et plus tard 14 ans plus tard lorsque d’autres variantes modernisées n’ont pas réussi à intercepter un tir de missiles balistiques improvisés lancé par des paramilitaires yéménites contre l’Arabie saoudite en 2017. Les missiles yéménites ont été montrés par des images satellites et par des photos et des vidéos de l’attaque n’ayant pas été neutralisés, malgré les affirmations des sources gouvernementales saoudiennes et étatsuniennes du contraire. Une analyse réalisée par une équipe de recherche d’experts en missiles a montré une ogive volant sans entrave au-dessus de l’Arabie saoudite malgré son grand arsenal de batteries Patriot modernisées protégeant la zone touchée.

Le magazine conclut : Les questions soulevées plus récemment par les responsables ukrainiens concernant la fiabilité du système Patriot contre les attaques de missiles balistiques russes s'inscrivent donc dans une longue histoire de performances décevantes dans un tel rôle. Cela a des conséquences importantes pour les armées du monde occidental et de l'Asie du Nord-Est qui comptent sur ce système pour leur défense.

Un autre point faible du système Patriot est le manque notoire de munitions dont il a besoin. Selon The Economist (archivé), le taux de production actuel des systèmes Patriot est de 650 missiles par an. Dans le même temps, la Russie produit 750 missiles balistiques, chacun coûtant environ 10 % du prix d'un missile Patriot.

Malgré les mauvais résultats du système, l'Ukraine est, selon le Washington Post, toujours désireuse d'en acquérir davantage (archivé) : KYIV - L'Ukraine est de plus en plus préoccupée par l'obtention de nouveaux systèmes de défense aérienne Patriot fabriqués aux Etats-Unis, car les stocks envoyés sous l'administration Biden s'épuisent et la nouvelle administration est réticente à en envoyer davantage, selon six responsables ukrainiens et occidentaux.

...

L'Ukraine a eu un besoin urgent de Patriot pendant le week-end du Memorial Day, lorsque ses forces de défense aérienne n'ont réussi à intercepter aucun des neuf missiles balistiques lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Deux des missiles étaient dirigés vers Kiev, selon les forces de défense aérienne de l'Ukraine, où au moins deux unités Patriot seraient stationnées.

L'une de ces unités Patriot n'existe probablement plus. Le Post n'explique pas pourquoi l'Ukraine devrait ou voudrait demander davantage de systèmes Patriot alors que, comme l'indique le même rapport, ceux-ci n'ont pas atteint leur objectif. Les rédacteurs d'opinion du Post sont encore pires. Malgré les multiples rapports de leur propre journal indiquant que les systèmes Patriot ne sont pas en mesure de se défendre contre les missiles russes, ils affirment faussement (archivé) qu'ils peuvent le faire, pour ensuite répéter que ce n'est pas le cas : Ce qui effraie l'Ukraine plus que les drones, cependant, c'est la diminution de son stock de systèmes de défense aérienne Patriot fabriqués aux États-Unis. Les missiles balistiques tirés par la Russie ne peuvent être contrés de manière fiable que par des lanceurs Patriot. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Ukraine n'a pas réussi à intercepter neuf tirs de missiles de ce type.

Les rédacteurs semblent insinuer que l'Ukraine n'a pas réussi à intercepter les missiles Iskander parce qu'elle ne disposait pas de missiles de défense aérienne Patriot. Or, ce n'est pas le cas. La vidéo de l'attaque de samedi soir montre le tir d'au moins 14 missiles Patriot par deux batteries avant que l'une d'entre elles ne prenne feu.